Municipio de Chorrera regula horarios para venta de bebidas alcohólicas

La Chorrera, Panamá/El Municipio de La Chorrera ha establecido un nuevo marco normativo para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el distrito.

A través de un decreto publicado recientemente en la Gaceta Oficial, se detallan los horarios y regulaciones que deberán cumplir los establecimientos dedicados a esta actividad, con el objetivo de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normativas legales vigentes.

El decreto fija los horarios de operación para bares, discotecas, pubs y otros locales similares desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. de domingo a miércoles, y hasta las 4:00 a.m. los jueves, viernes y sábados.

Para establecimientos como minisúper, abarroterías y bodegas que venden licor en envases cerrados, el horario será de 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. de domingo a miércoles, y hasta las 10:00 p.m. los fines de semana.

Los negocios que deseen operar fuera de estos horarios deberán solicitar una resolución de extensión de horario, firmada por el alcalde y el secretario general del municipio.

El incumplimiento de esta disposición podría resultar en multas que oscilan entre $100 y $5,000 dólares, con sanciones más severas para los reincidentes.

Protección a menores de edad

En una medida para reforzar la protección de los menores, se exige a los propietarios de estos establecimientos prohibir su ingreso a los locales donde se expendan bebidas alcohólicas, salvo en aquellos cuya actividad principal no sea la venta de licor, como restaurantes y hoteles.

Dichos locales deberán instalar letreros visibles que adviertan sobre esta prohibición.

Procedimientos y sanciones

Para la realización de eventos especiales, los organizadores deberán presentar una solicitud formal al despacho del alcalde, adjuntando los requisitos necesarios, incluyendo el visto bueno de la junta comunal. Además, se faculta a las autoridades locales, como los jueces de paz y la Policía Nacional, para velar por el cumplimiento de estas disposiciones.

El decreto también establece multas de entre $50 y $2,000 dólares para quienes alteren el orden público en eventos relacionados con el consumo de alcohol.

Este decreto, que deroga el anterior del 2020, entrará en vigor de forma inmediata tras su publicación en la Gaceta Oficial.