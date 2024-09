¿Qué pasa con el pago a exfuncionarios y juntas comunales en el Municipio de Arraiján?

Hay casos de juntas comunales, donde los funcionarios llevan de 2 a 4 quincenas que no cobran. El representante estima que unas 250 personas están afectadas por esta situación.

Ciudad de Panamá/Cansados de la espera, exfuncionarios del Municipio de Arraiján irrumpieron en el concejo provincial del distrito para exigir el pago de su quincena, décimo, vacaciones y demás prestaciones, que no les fueron canceladas tras sus destituciones.

Los ánimos se caldearon cuando los extrabajadores no recibieron ninguna respuesta por parte del tesorero y del vicealcalde arraijaneño, resultando este último agredido por uno de los manifestantes, pero para José Ibarra, presidente del Consejo Municipal de Arraiján y representante del distrito de Santa Clara, la situación pudo evitarse, puesto que en otras ocasiones se les ha dicho que se les va a pagar, pero pasan semanas y el dinero no se les desembolsa.

Le puede interesar: Exfuncionarios de la alcaldía y juntas comunales de Arraiján exigen el pago de prestaciones

En tanto, en el Consejo Municipal de Arraiján están presentando otros problemas, ya que hay un retraso en el pago de funcionamiento a 5 juntas comunales. Se trata de Nuevo Emperador, Santa Clara, Arraiján cabecera, Juan Demóstenes Arosemena y Cerro Silvestre.

Aunque los cheques existen y ya fueron refrendados, no han sido entregados a las autoridades locales. “En las arcas hay $2 millones 126 mil y no existe justificación del por qué los fondos no han sido entregados por parte del Municipio de Arraiján".

Por esta situación, los concejales pidieron al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, que haga una investigación a razón de que no entienden el por qué la Alcaldía de Arraiján insiste en retener los pagos.

Ibarra denunció que hay casos de juntas comunales, donde los funcionarios llevan de 2 a 4 quincenas que no cobran. El representante estima que unas 250 personas están afectadas por esta situación.

La molestia de los exfuncionarios y concejales se sustenta en el hecho de que el pasado 18 de agosto, en una reunión sostenida con el tesorero Francisco Pizarro, comunicó que la emisión de los cheques se daría en 10 días, con un desembolso por 200,000.00 dólares, el cual incluiría los pagos de los exfuncionarios y funcionarios de la nueva administración, sin embargo, han pasado los días y esto no se ha hecho efectivo.