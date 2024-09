Nuevos funcionarios en juntas comunales no cobrarán reactivo

Representantes de corregimientos se quejaron porque al parecer su personal nuevo no estará cobrando retroactivo.

La queja fue expuesta durante el Consejo Municipal de este martes, cuando los representantes mostraron su inquietud al enterarse que el nuevo personal que les acompaña desde que iniciaron su gestión no tendrá una remuneración correspondiente a los meses de julio ni agosto, sino a partir de septiembre.

"Los salarios que no son retroactivos nos afectan a todos porque nosotros llegamos al 2 de julio con un equipo de trabajo que obviamente no está nombrado, entonces qué hacíamos, o investigábamos con el personal y que trabajaran sin ser nombrados o esperar al primero de septiembre para que todos entraran, hay algunas cosas que no hacen sentido", manifestó Yamireth Batista, representante de Ancón.

El vicealcalde de Panamá, Roberto Ruíz, explicó que legalmente solo puede pagarles el sueldo a quienes han tomado posesión de sus cargos, documento que muchos firmaron recientemente aunque llevan más tiempo trabajando.

"No puedes entrar a un cargo si no haz tomado posesión, si no sería una usurpación de gestiones públicas, así que aquí se paga después que la persona toma posesión formalmente, es ahí cuando se va a pagar", aseguró el vicealcalde.

En ese sentido, Batista aseveró que ya van dos meses sin cobrar, en donde estas personas ponen de sus propios recursos.

"Yo espero que también se cumpla en el Municipio de Panamá ese trámite y esa legalidad de lo que dice ese artículo y por eso estamos pidiendo que nosotros como fiscalizadores que vengan y presenten ese informe y que también las personas que han entrado en el Municipio desde el día 2 de julio hasta ahora, que están firmando contratos, no vaya en contra de lo que la ley dice", sostuvo Josimar Camaño, representante de Chilibre.

Durante la sesión del Consejo Municipal, varios representantes reiteraron que no cuentan con los fondos suficientes para a atención de sus comunidades.

"En Juan Díaz no contamos con los recursos suficientes para poder atender ni con personal ni tampoco para poder atender todas las limpiezas que son necesarias", detalló David Bernal, representante de Juan Díaz.

En reiteradas ocasiones las autoridades de la Alcaldía de Panamá han expresado la falta de presupuesto en la entidad.

Con información de Kayra Saldaña