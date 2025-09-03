Museo del Canal celebra 28 años con actividades abiertas al público durante septiembre

El 9 de septiembre, las puertas estarán abiertas al público desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

ciudad de panamá/El Museo del Canal Interoceánico cumple 28 años de fundación y lo celebrará con una serie de actividades culturales y educativas a lo largo del mes de septiembre, incluyendo una jornada de puertas abiertas el próximo 9 de septiembre.

Ana Elizabeth González, directora del museo, destacó que la institución —fundación sin fines de lucro— tiene como misión rescatar, conservar y exhibir el patrimonio histórico de Panamá y su canal. “Contamos la historia de Panamá como país de tránsito y conexión, desde épocas precoloniales hasta la actualidad”, señaló.

El museo recibe actualmente más de 8 mil visitantes mensuales, entre nacionales y extranjeros, una cifra que casi triplica la registrada antes de la pandemia. En total, cerca de 100 mil personas lo recorren cada año.

Las salas más visitadas son las dedicadas a la ruta por la soberanía, donde se exhibe la bandera del 9 de enero, y los tratados Torrijos-Carter. También destacan piezas arqueológicas y objetos históricos como el uniforme utilizado por Gaylord durante el corte culebra.

Entre las actividades programadas para este aniversario se incluyen talleres de pintura, visitas guiadas especiales, “Noches en el museo” con música y gastronomía, además de la inauguración de una nueva sala dedicada a la etapa de construcción del canal bajo los franceses y estadounidenses, y su impacto en la sociedad panameña de los siglos XIX y XX.

El 9 de septiembre, las puertas estarán abiertas al público desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. “Invitamos a todos, especialmente a los jóvenes, a disfrutar de su patrimonio en comunidad. No es solo historia, es una experiencia viva”, expresó González.