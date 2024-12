La Navidad, un tiempo para enseñar y compartir en familia

Ciudad de Panamá, Panamá/En esta temporada navideña, enseñar a los más pequeños el verdadero significado de la Navidad se ha convertido en una de las tareas fundamentales de los padres. Más allá de los regalos y las festividades, la Navidad representa un momento de unión familiar, reflexión y la oportunidad de preservar las tradiciones que nos conectan con nuestra fe y cultura.

Durante estas fechas, diversas actividades se realizan en todo el país, como las tradicionales posadas, coros infantiles y otros actos que buscan involucrar a los niños en el espíritu navideño. En este contexto, TVN Noticias conversó con los integrantes del coro infantil Ángeles de Dios, quienes compartieron su visión sobre lo que significa esta celebración.

La Navidad: Más que regalos

Alejandra Flores, miembro del coro infantil Ángeles de Dios, expresó que la Navidad debería ser entendida, no solo como un tiempo de regalos materiales, sino como un momento para fortalecer los lazos familiares. "Me parece que la Navidad debería ser como dijo también el padre, no solo regalos, sino que es un tiempo para pasar en familia", afirmó con convicción.

Su reflexión subraya un mensaje fundamental: la Navidad es una oportunidad para estar juntos, para compartir, reflexionar y renovar nuestra fe.

Las tradiciones navideñas, en especial las que involucran a los más pequeños, requieren esfuerzo y dedicación. Para el coro Ángeles de Dios, las prácticas semanales son una muestra de este compromiso.

"Practicamos todas las semanas, a veces una vez, a veces dos veces por semana, y la verdad no podría ser posible sin la disposición de los niños, de sus padres, de los músicos", comentó Natalia Aronategui, integrante del coro.

Un llamado a vivir la Navidad con el corazón

A pocas horas de la Nochebuena, el párroco de la Iglesia San Juan Apóstol, José Brutua, recordó a los panameños la importancia de abrir nuestros corazones a Jesús, quien, como símbolo de amor y esperanza, renace en cada uno de nosotros durante esta temporada.

"El centro de la vida de esta celebración debe ser Jesús. Yo les invito a que busquen, se esfuercen en vivir esta Navidad en familia, e igual eviten el aceleramiento cuando lo principal es Jesús", señaló el padre Brutua, haciendo énfasis en que el verdadero significado de la Navidad trasciende el consumismo y el ajetreo propio de las festividades.

Durante todo el mes de diciembre, diversas iglesias han mantenido actividades comunitarias con el fin de fomentar la participación activa de los feligreses.

En un mundo donde las tradiciones y valores a menudo se ven desafiados por las demandas de la vida moderna, es fundamental que tanto niños como adultos sigan cultivando el verdadero espíritu navideño. En palabras de los miembros del coro Ángeles de Dios, y del párroco José Brutua, la Navidad no es solo un momento de festividades, sino una invitación a reflexionar sobre lo que realmente importa: el amor, la familia y la fe en Jesucristo.

Con información de Heidy Morán