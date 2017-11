No cambiarán el nombre al hospital Anita Moreno, asegura el ministro Mayo

El ministro aplacó los rumores que han circulado en la región de Azuero, por el supuesto cambio de nombre a las nuevas instalaciones de este hospital que se construye en Los Santos.

“Los panameños son buenos para inventar”, dijo Mayo sobre dicho rumor.

Agregó que seguirá llamándose Anita Moreno y deberá abrirse entre los meses de mayo y junio de 2018, “equipado, con pacientes y médicos”.

¿Por qué no hay suficientes médicos?

“Los recursos humanos de todas las profesiones demoran en formarse, si uno no lo planifica a tiempo no lo puede tener para mañana. La razón por la que no hay suficientes profesionales de la salud en todo el país en el sistema público es porque no se planificó adecuadamente en las administraciones anteriores. Lo que no podemos es nombrar gente que no existe”, recalcó.

Según Mayo, la actual administración hizo un análisis de la situación del recurso humano de la salud y se realizaron estudios de lo que tenían y lo que se necesitaba en una proyección de 20 años.

“Gracias a eso se priorizaron las carreras y profesiones de la salud y se empezaron a dar becas. Nosotros hemos dado más de 5 mil becas en profesiones de la salud para gente que va a venir muy seguramente después de las próximas elecciones… Esto es lo que se quiere, mejorar la salud no por cinco años, sino por el resto de la vida”, sentenció.

El agua de Parita

En cuanto a la reciente alerta con la mancha blanca en el agua que entraba a la potabilizadora de Parita, el ministro dijo que tras investigaciones se determinó que era completamente potable y se dio el permiso a la población para que pudiera ingerirla sin ningún temor.