OEA: Canciller de Panamá pide luchar por la democracia de Venezuela, Mulino reacciona

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha representó a Panamá este miércoles, en la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos, para tratar la situación en Venezuela y los resultados de las últimas elecciones, donde fue declarado ganador Nicolás Maduro, para asumir un tercer mandato.

"Estamos convocados aquí para luchar por esa democracia de los venezolanos, porque es la democracia de todos los latinoamericanos", destacó el canciller panameño.

Relacionado OEA rechaza resolución que pedía transparencia al gobierno venezolano por elecciones

En este mismo tema, la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, reaccionó a las palabras de Martínez-Acha en la sesión de la OEA y manifestó en su cuenta de X su reconocimiento a las palabras del canciller de Panamá.

“Canciller, usted pide al mundo democrático que, por favor, no abandone en esta hora a Venezuela. Nos unimos a su reclamo; la verdad es una sola: Venezuela ganó y Edmundo González es el presidente electo de Venezuela”, indicó Machado en su cuenta de X.

Mi reconocimiento a las palabras del canciller de Panamá Javier Martínez-Acha @javierachapma en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. "La razón está del lado del pueblo venezolano".



Canciller, usted pide al mundo democrático que, por favor, no abandone en… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 31, 2024

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, felicitó a las 17 naciones que hoy en la reunión de la OEA, “votaron a favor de una resolución que justificaba el propósito de la convocatoria”.

Dicha resolución no fue aprobada, a lo que el presidente Mulino señaló que “vuelve ese organismo a fallar. Lamentable”.

Felicito las 17 naciones q hoy en la la @OEA_oficial votaron a favor de una resolución q justificaba el propósito de la convocatoria. No fue aprobada. Vuelve ese organismo a fallar. Lamentable. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 1, 2024

Mulino había adelantado que "Panamá no avalará en la OEA hoy ninguna resolución que no sea integralmente útil para llegar a una real y pronta solución a esta grave situación provocada por el régimen de Maduro. Venezuela y su pueblo no merece transacciones en temas que son de caros principios".