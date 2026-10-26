El olfato de una canina K-9 lleva al hallazgo de éxtasis en el aeropuerto de Tocumen
En lo que va de 2026, la Aeronaval contabiliza 94 operaciones antidrogas y 60,910 paquetes de sustancias ilícitas incautados, como resultado de las acciones emprendidas contra el narcotráfico.
Agentes del Servicio Nacional Aeronaval aseguraron 51 paquetes de presunta droga y dos botellas de vidrio que contenían una sustancia identificada como éxtasis, durante dos operaciones desarrolladas en una terminal portuaria de la provincia de Colón y en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La primera incautación se realizó en Colón, donde, mediante labores de inteligencia y perfilamiento, se detectaron 51 paquetes ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor procedente del Callao, Perú, con destino a Barcelona, España.
- Puede leer: Línea 3 del Metro | De Farfán a Albrook: Concluye la excavación del túnel de 4.5 kilómetros bajo el canal de Panamá
En una segunda operación, fue aprehendido un hombre de nacionalidad extranjera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que despertara el interés de la unidad canina K-9.
Durante la inspección realizada por el binomio canino, se ubicaron dos botellas de vidrio que contenían una sustancia que, tras ser sometida a análisis de laboratorio, fue identificada como éxtasis.
Ambas operaciones se desarrollaron en coordinación con las autoridades competentes.
En lo que va de 2026, la Aeronaval contabiliza 94 operaciones antidrogas y 60,910 paquetes de sustancias ilícitas incautados, como resultado de las acciones emprendidas contra el narcotráfico.
Otras notas que le pueden interesar: