El olfato de una canina K-9 lleva al hallazgo de éxtasis en el aeropuerto de Tocumen

En lo que va de 2026, la Aeronaval contabiliza 94 operaciones antidrogas y 60,910 paquetes de sustancias ilícitas incautados, como resultado de las acciones emprendidas contra el narcotráfico.

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval aseguraron 51 paquetes de presunta droga y dos botellas de vidrio que contenían una sustancia identificada como éxtasis, durante dos operaciones desarrolladas en una terminal portuaria de la provincia de Colón y en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La primera incautación se realizó en Colón, donde, mediante labores de inteligencia y perfilamiento, se detectaron 51 paquetes ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor procedente del Callao, Perú, con destino a Barcelona, España.

En una segunda operación, fue aprehendido un hombre de nacionalidad extranjera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que despertara el interés de la unidad canina K-9.

Durante la inspección realizada por el binomio canino, se ubicaron dos botellas de vidrio que contenían una sustancia que, tras ser sometida a análisis de laboratorio, fue identificada como éxtasis.

Ambas operaciones se desarrollaron en coordinación con las autoridades competentes.

En lo que va de 2026, la Aeronaval contabiliza 94 operaciones antidrogas y 60,910 paquetes de sustancias ilícitas incautados, como resultado de las acciones emprendidas contra el narcotráfico.

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