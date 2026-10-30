Operación Corsario: Cinco personas detenidas provisionalmente por pandillerismo

Se aprehenden 5 personas por cargos contra la seguridad colectiva en su modalidad de pandillerismo. La fiscalía sustentó los elementos de convicción relacionados con la investigación y la presunta participación de los imputados.

Panamá/Cinco personas quedaron detenidas de forma provisional por su presunta vinculación con el delito de seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo, esto tras la audiencia de garantías realizada este viernes 30 de octubre.

Los implicados fueron aprehendidos el pasado 28 de octubre en la operación Corsario por la Policía Nacional y Fiscalía Segunda Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.

El juez de garantías ordenó la detención provisional de los cinco imputados, al considerar los riesgos de fuga, posible destrucción de pruebas y la gravedad de los hechos investigados. La Fiscalía sustentó ante el tribunal los elementos de convicción que apuntan a su presunta vinculación con una estructura criminal.

Las investigaciones relacionan a este grupo con hechos delictivos registrados desde 2020 en Las Garzas, San Miguelito, Guna Nega y la provincia de Bocas del Toro. Entre los delitos bajo investigación figuran homicidios, robos, posesión ilegal de armas de fuego y otras actividades ilícitas.

Además, las autoridades investigan el supuesto ingreso de armas de fuego, drones y sustancias ilícitas a centros penitenciarios, como parte de las actividades atribuidas a esta presunta organización criminal.

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