Operación Poseidón: confirman detención provisional para 11 personas por delincuencia organizada

Un Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de 11 personas y el depósito domiciliario para otras dos, investigadas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales, en el marco de la Operación Poseidón, informó la Procuraduría General de la Nación.

La Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada sustentó ante el tribunal elementos de convicción sobre la presunta vinculación de los investigados con una organización criminal relacionada con diversos hechos delictivos.

Entre las 11 personas que permanecerán bajo detención provisional figuran dos presuntos cabecillas del grupo criminal, de acuerdo con la información divulgada por el Ministerio Público.

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Como parte de la Operación Poseidón, las autoridades realizaron 48 diligencias de allanamiento en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, en el marco de las investigaciones contra una presunta estructura delincuencial.

El caso guarda relación con posibles actividades ilícitas, entre ellas tráfico de drogas, tenencia de armas de fuego, homicidio, tentativa de homicidio y privación de libertad, entre otros delitos.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en cumplimiento de la Constitución y las leyes.