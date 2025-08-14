Panamá y Barbados refuerzan cooperación en comercio, turismo y cambio climático

El ministro de Relaciones Exteriores Javier Martínez- Acha Vásquez, se reunió con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, y el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Kerrie Symmonds, para trazar nuevas rutas de intercambio diplomático entre ambas naciones.

Panamá/Panamá y Barbados acordaron abrir una nueva etapa en sus relaciones diplomáticas, con el impulso de proyectos conjuntos en comercio, turismo, tecnología y la lucha contra el cambio climático.

El anuncio se dio durante la visita del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, a Bridgetown, donde sostuvo reuniones con la primera ministra barbadense, Mia Amor Mottley, y el canciller Kerrie Symmonds.

Ambos países mantienen una relación bilateral “basada en el respeto mutuo, la cooperación y una historia común en el Caribe”. La conectividad aérea, los lazos culturales y el diálogo político continuo han fortalecido los vínculos, ahora respaldados por la reciente apertura de la embajada panameña en Barbados y la instalación de la primera misión diplomática de Barbados en Panamá.

En su calidad de presidente del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Panamá también busca coordinar acciones regionales en áreas clave como comercio, turismo y tecnología, además de estrategias para mitigar los efectos del cambio climático.

Durante su visita, Martínez-Acha Vásquez participó en un encuentro empresarial en la Cámara de Comercio e Industria de Barbados, donde fue recibido por Paul Innis, presidente del gremio, y Misha Lobban-Clarke, directora ejecutiva. Barbados, considerada la mayor economía del Caribe Oriental, cuenta con un sector terciario en expansión y oportunidades en servicios financieros internacionales, tecnología de la información, educación global, servicios culturales y de salud, y turismo.