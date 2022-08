Panamá: La enfermedad que provoca más muertes que la COVID-19

Panamá/La enfermedad cerebro vascular es una de las principales causas de muertes en el mundo, también es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de demencia, seguido del Alzheimer.

La enfermedad cerebro vascular, que también es conocida por las personas como derrame cerebral, es una condición en la que por distintas razones hay un cierre de los vasos sanguíneos en el cerebro y esto conlleva que una parte del cerebro se quede sin sangre y sin oxígeno por lo tanto el tejido muere.

Al morirse esa zona del cerebro, la persona pierde la función que esa parte del cerebro realizaba. Por ejemplo, si esa zona del cerebro era parte del lenguaje, la persona no podría hablar, de igual forma pasa si cuando afecta la parte del movimiento o el sentido.

“Muere el tejido del cerebro a consecuencia que se obstruye, se queda sin sangre y se muere o que el vaso sanguíneo se rompa y causa una hemorragia, pero lo más frecuente a nivel cerebral es por una obstrucción y el tejido muera, lo que se llama un infarto isquémico”, explicó el doctor Nelson Novarro, neurólogo del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid.

De acuerdo con el galeno, el 85% de los casos de enfermedades cerebro vasculares son isquémico (obstrucción del vaso) y el 15% es hemorrágico (que es cuando los vasos sanguíneos se rompen y hay una hemorragia en el cerebro).

“El tema con el cerebro es que las personas a veces damos por sentado las acciones que hacemos como hablar, pensar o moverse ocurre por un hecho que ocurre, pero no es así. Esto ocurre porque el cerebro que es el que hace estas funciones está bien (…) Cuando el cerebro se daña la persona pierde esas capacidades”, explicó Novarro.

Cifras

La enfermedad cerebro vascular es quizás una de las causas más frecuentes que ocurren en los seres humanos.

En el mundo esta enfermedad es la segunda causa de muerte, la primera es infarto del corazón que aproximadamente mata 8 millones de habitantes. La enfermedad cerebro vascular ocupa el segundo lugar, con aproximadamente 6 millones de personas al año.

En Latinoamérica, un estudio que hizo el BID en el 2019 la enfermedad cerebro vascular ocupó el segundo lugar y primero infarto del corazón.

En Panamá, en cuanto a frecuencia ha cambiado. Esta enfermedad siempre está en las primeras causas. En el año 2019, antes de la pandemia, la enfermedad cerebro vascular, según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) de la Contraloría fue la primera causa de muerte en el país, la segunda fue infarto del corazón.

La COVID-19 mató a 2 mil personas en Panamá en el 2020 y la enfermedad cerebro vascular mata a 1,700 personas todos los años — Doctor Nelson Novarro - Neurólogo del Complejo Hospitalario Arnunfo Arias Madrid

Las enfermedades cerebro vasculares son una consecuencia de factores de riesgos cerebro vasculares, ¿qué significa esto? Que usted puedo ser una persona sana, pero quizás una familiar haya padecido de esta enfermedad, esto significa que puede ser heredada.

Segundo, la persona puede desarrollar los factores de riesgos como: comiendo mal (alto en sal, comidas que no son sanas), no hace ejercicios, fumar, tomar licor y empieza a desarrollar los factores de riesgos. Luego viene una etapa donde la persona empieza a desarrollar los factores de riesgos, ya no está subido de peso, también es hipertenso o diabético, desarrolla arritmia

“Si nosotros tenemos esas causas y las controlo con medicamentos para cada una de las condiciones, además de un cambio de vida como hacer ejercicios probablemente puedo disminuir mi riesgo de esta enfermedad a casi un 90%%”, detalló el médico.

Esta enfermedad tiene un impacto muy importante en la sociedad, que tiene que hacerse muchos esfuerzos para que comprendan la importancia de la prevención.

Los cambios del estilo de vida son muy importantes y económico, indicó el médico. Comer bajo en sal, bajo en grasa, hacer ejercicios 20 minutos al día es suficiente para reducir el riesgo.

Importancia de reconocer los síntomas

Durante las primeras horas cuando ocurra el evento, a la persona se le puede administrar o hacer procedimientos que puedan revertir de forma parcial o completa el evento cerebro vascular.

Una persona que tiene un evento cerebro vascular puede morir o tener una incapacidad permanente a tener una incapacidad mínima o estar completamente como estaba antes de tener el evento, pero eso puede ocurrir si el tratamiento se pone en las primeras horas, indicó el médico.

Entre los tratamientos está el intravenoso, según el especialista, este se puede colocar hasta 4.5 horas al inicio de los síntomas. Además, existen algunos tratamientos endovasculares que serían procedimientos más invasivos como cateterismo y se podría hacer hasta seis a 24 horas con ciertas aplicaciones tecnológicas.

El médico hizo énfasis, que para evitar llegar a este punto. Se debe hacer una campaña de educación a la población para reconocer los síntomas de una enfermedad cardiovascular.

Entre los primeros síntomas están: Si el paciente se le cae le vira la cara, pierde fuerza en un brazo o pierna y no habla de forma correcta la posibilidad de que tenga una enfermedad cerebro vascular está arriba del 80%.

Ese paciente tendría que ir inmediatamente a una institución que tenga la capacidad de atención.

“El paciente no llega temprano, porque no entiende lo que está pasando. Si el paciente no llega nosotros no podemos hacer nada, aunque tengamos el sistema habilitado”

Recientemente el servicio de neurología de la Caja del Seguro Social, le presentaron una propuesta al director de esta entidad, Enrique Lau. Se trata de la Red Nacional de Atención Vascular Cerebral de Panamá.

Se crearía una red nacional de hospitales tengan la capacidad de atender la enfermedad cerebro vascular, porque no todo lo tienen. Esto implicaría desde el manejo pre-hospitalario para que reconozcan las primeras advertencias y puedan dirigirse a estos hospitales.

“Deben reconocer a dónde hospital ir, porque no es el hospital del frente como una Policlínica donde lo único que van hacer es perder el tiempo, porque no tienen la capacidad de atenderlo (…) Nosotros (neurólogos) vamos a entrenar los hospitales, vamos a tener una red de hospitales a nivel nacional para tratar de cubrir todo el país y que los pacientes puedan recibir la atención, por lo menos para tratar de revertir los síntomas”, indicó.

Según el doctor Nelson, para desarrollar este programa, lo que se requiere es una "logística, educación y ganas de hacer las cosas".

"El desarrollo de la red requiere trabajo, cambiar la conducta que nos importen los pacientes, porque al final el derrame nos puede a dar a cualquiera. Según la OMS una da cada cuatro personas puede tener una enfermedad cardiovascular"

El objeto según el médico es que Panamá tenga la mejor cobertura de atención cardiovascular en Latinoamérica, pero se requiere "un cambio de pensamiento tanto del cuerpo médico como la población" y que cada uno de los eslabones pongan de su parte.