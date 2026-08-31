Panamá y FAO firman acuerdo de cooperación para fortalecer el sector agropecuario

Entre las poblaciones que se espera beneficiar se encuentran productores, pescadores, comunidades rurales, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.

Ciudad de Panamá/Panamá y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) suscribieron el Marco de Programa por País (MPP) 2026-2030, un acuerdo que establecerá la hoja de ruta de la cooperación técnica entre ambas partes durante los próximos cinco años.

El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, participó como testigo de honor en el acto protocolar, en el que se formalizó el nuevo compromiso orientado al fortalecimiento de la agricultura familiar y el desarrollo rural del país.

El documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y René Orellana Halkyer, subdirector general y representante de la FAO para América Latina y el Caribe.

Durante el acto, Orellana Halkyer destacó los esfuerzos del Gobierno panameño y sus instituciones para mantener la seguridad alimentaria, el desarrollo agropecuario y la sostenibilidad ambiental entre las prioridades de la agenda nacional.

También reconoció el trabajo que desarrolla el MIDA junto a productores y comunidades rurales para mejorar la productividad, promover la innovación y fortalecer la capacidad de adaptación del sector ante los nuevos desafíos.

Asimismo, resaltó la labor del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la protección de recursos como el agua, los suelos, los bosques y la biodiversidad, especialmente frente a los efectos del cambio climático.

Por su parte, el canciller Martínez-Acha señaló que el nuevo Marco de Programa representa la renovación de una relación de cooperación que Panamá y la FAO han mantenido durante décadas, basada en el intercambio de conocimiento, asistencia técnica y soluciones para atender desafíos vinculados al desarrollo nacional.

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El MPP 2026-2030 establece las áreas prioritarias en las que la FAO pondrá a disposición de Panamá sus capacidades técnicas, conocimiento, experiencia internacional y alianzas, con el objetivo de contribuir a la transformación de los sistemas agroalimentarios.

Martínez-Acha destacó que el acuerdo es resultado de un proceso de construcción conjunta con las instituciones nacionales y busca acelerar los cambios necesarios para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes.

Entre las poblaciones que se espera beneficiar se encuentran productores, pescadores, comunidades rurales, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, mediante iniciativas destinadas a ampliar oportunidades y fortalecer la producción y los sistemas agroalimentarios del país.