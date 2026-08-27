Gremio veterinario responde al MIDA: 'no somos un gasto, somos una inversión estratégica para Panamá'

Según el gremio, la experiencia de los profesionales con años de servicio tampoco representa una carga, sino conocimiento acumulado, experiencia técnica y capacidad para formar a las nuevas generaciones, ya que la sanidad animal y la vigilancia epidemiológica "no se improvisan".

Ante las recientes declaraciones relacionadas con la edad y la remuneración de los médicos veterinarios que laboran en el Estado, emitidas por el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, la Asociación de Médicos Veterinarios de Panamá manifestó de forma contundente su posición en defensa del gremio, destacando el valor insustituible de su servicio a la nación.

"El médico veterinario no solo cura animales. Protege la salud de las personas, la producción nacional, la seguridad alimentaria y la economía de Panamá", señaló la asociación.

Desde las fincas hasta los puertos, aeropuertos, laboratorios, plantas procesadoras y fronteras, los médicos veterinarios realizan una labor permanente de prevención, diagnóstico, vigilancia epidemiológica e inocuidad de los alimentos. Son responsables del diagnóstico y la vigilancia de enfermedades como influenza aviar, salmonelosis, encefalitis equina, brucelosis, tuberculosis y rabia, muchas de ellas con impacto directo en la salud pública.

Gracias a esta vigilancia sanitaria, Panamá ha logrado mantener una condición sanitaria que la protege de enfermedades devastadoras como la fiebre aftosa, la peste porcina africana, la peste porcina clásica y las encefalopatías, entre otras. La entrada de cualquiera de estas enfermedades podría generar enormes pérdidas económicas, afectar la producción nacional, limitar las exportaciones y comprometer el comercio, el turismo y la logística internacional.

Por esa razón, la asociación sostiene que la medicina veterinaria estatal no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica para Panamá. Según el gremio, la experiencia de los profesionales con años de servicio tampoco representa una carga, sino conocimiento acumulado, experiencia técnica y capacidad para formar a las nuevas generaciones, ya que la sanidad animal y la vigilancia epidemiológica "no se improvisan".

La asociación destacó un dato que, a su juicio, debe llamar la atención del país: aproximadamente el 5.5% de los funcionarios del MIDA sostiene responsabilidades sanitarias de enorme impacto nacional, por lo que consideró imperativa la necesidad de garantizar un número suficiente de profesionales al servicio del Estado.

"Defender al médico veterinario es defender la salud pública, la seguridad alimentaria, al productor nacional, las exportaciones y la economía del país. Panamá necesita médicos veterinarios suficientes, capacitados, reconocidos y valorados, sin importar su edad. La experiencia y la juventud no compiten: se complementan y garantizan el relevo generacional que el país necesita", enfatizó el gremio.

La Asociación de Médicos Veterinarios de Panamá reiteró su compromiso con los productores agropecuarios y los consumidores, y exhortó a las autoridades del sector a mantener un diálogo basado en el respeto mutuo, "reconociendo que los médicos veterinarios, sin distinción de edad, somos el motor que sostiene la sanidad y la soberanía alimentaria de la República de Panamá".