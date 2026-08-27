Fenómeno de El Niño: MIDA licita 16 reservorios de agua por $760 mil para provincias del Arco Seco

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario también ha confirmado que se espera que este proyecto inicie a principios de noviembre de este año, evaluando los distintos puntos en esas fincas donde se van a construir estos reservorios.

Coclé/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) anunció en la provincia de Coclé nuevos proyectos para garantizar, más que todo, la disponibilidad de agua que se necesita para las distintas zonas productivas del arco seco.

Teniendo en cuenta que Coclé forma parte de este arco seco, entre las iniciativas está la construcción de reservorios de agua, cuya licitación ya fue publicada en PanamaCompra.

Las estructuras tendrán una capacidad aproximada de 250 metros cúbicos y el proyecto contempla una inversión aproximada de 760 mil dólares.

Marilyn Ramírez Ferrari, de Ingeniería Rural y Riego del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, explicó que "hay una licitación, de hecho, ya se subió a PanamaCompra, que se puede ingresar".

Detalló que "es la construcción de 16 reservorios en las diferentes provincias, especialmente en el arco seco, ya sea con geomembrana, con malla de polietileno, con tanques australianos. Estos reservorios son una captación de agua que es fundamental para todo lo que se viene con el fenómeno del Niño, no solamente en este, sino para el próximo futuro. Por eso el tema de la licitación que se va a hacer con maquinarias contratadas por licitación pública, porque son pozos o reservorios como tal de doscientos cincuenta metros cúbicos. Cuando hablo de pozos, por ejemplo, es que cada reservorio tiene que tener un pozo cerca, porque necesitamos dónde captar el agua, ya que de nada vale que yo haga un abrevadero o un reservorio sin tener una fuente de agua cercana”.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario también ha confirmado que se espera que este proyecto inicie a principios de noviembre de este año, evaluando los distintos puntos en esas fincas donde se van a construir estos reservorios.

También se contempla rehabilitar todos los sistemas de riego, pero ya sería para el presupuesto del año dos mil veintisiete; por ejemplo, el riego de Lajas acá en el distrito de Penonomé, con el que se busca también fortalecer la producción de arroz.

Con información de Nathali Reyes.