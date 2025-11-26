Llegan 38 mil arbolitos navideños al país y el MIDA activa sus inspecciones

El MIDA prevé completar el proceso de recepción durante los próximos días y espera que los últimos contenedores lleguen a inicios de la segunda semana de diciembre.

Panamá/En medio de las festividades decembrinas, al país han ingresado 47 contenedores con un estimado de 38 mil arbolitos navideños, según detalló este miércoles Luis Benavides, de la Dirección Nacional de Cuarentena del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Benavides explicó que cada contenedor puede transportar alrededor de mil árboles cuando son pequeños, y entre 400 y 600 unidades en el caso de los de mayor tamaño.

El MIDA prevé completar el proceso de recepción durante los próximos días y espera que los últimos contenedores lleguen a inicios de la segunda semana de diciembre. En total, se estima que el país podría recibir entre 60 y 65 contenedores con arbolitos de distintos tamaños.

Desde inicios de octubre, esta dirección trabaja junto con la Dirección de Sanidad Vegetal para garantizar el cumplimiento de las normas fitosanitarias durante la recepción del producto, que llega principalmente al puerto de Manzanillo, en la provincia de Colón, siendo Canadá su principal país de origen”, se indicó.

El funcionario explicó que las verificaciones se realizan de manera aleatoria, con el objetivo de detectar la presencia de posibles plagas. Aunque se han encontrado algunos insectos durante las inspecciones, los análisis de laboratorio han determinado que no representan riesgo cuarentenario.

En años anteriores, los arbolitos eran inspeccionados en el país de origen; sin embargo, desde hace algún tiempo Panamá decidió recibirlos solamente con su certificación fitosanitaria y someterlos a muestreos locales una vez llegan al territorio nacional.

Para este procedimiento, se habilitó un área específica en el puerto de Manzanillo destinada a las revisiones. En caso de detectarse una plaga de importancia cuarentenaria, el contenedor es retenido y devuelto inmediatamente a su país de origen.