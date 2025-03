Panamá no necesita una reforma tributaria, pero sí una fiscal, asegura economista

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sentenciara en su conferencia de todos los jueves que "no se está pensando en ningún tipo de ajuste fiscal, reforma, llámese como se llame, de ningún tipo de impuestos”, el profesor Adolfo Quintero explicó las diferencias entre una reforma tributaria y una reforma fiscal, refiriéndose a los retos que tiene el país.

A su juicio, los tributos no se deben tocar; sin embargo, considera que "sí se requiere una reforma fiscal".

¿Por qué? El economista explicó que una reforma fiscal establece políticas económicas desde el punto de vista del Estado, porque en estos momentos el país requiere una transformación, porque los "ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades de política económica del país".

Ve con preocupación el hecho de que el Estado adquiera más de 1,000 millones de dólares para cubrir el presupuesto del Estado, porque eso significa "deuda para compromiso".

Por lo tanto, requiere una reforma fiscal, no tributaria. Los tributos están bien", afirmó el catedrático.

Para Quintero, resulta importante impulsar la economía, para que las empresas sientan la seguridad de invertir y realizar actividades que generen más ingresos y, por lo tanto, más impuestos para el Estado.

Destacó una característica que muy pocos países en el mundo tienen: "El 40% de los ingresos que percibe el Gobierno Central son ingresos no tributarios. Y cuando decimos ingresos no tributarios, nos referimos a las empresas estatales o donde esas empresas, el Estado tiene el 50% de las mismas. Ahí hay que enfocarse, pero sí se requiere una reforma fiscal".

Reconoció que la aprobación de la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social, es un elemento para seguir avanzando, pero no es suficiente y actualmente la economía "está lenta" porque hay un escenario de incertidumbre para la inversión.

Con el objetivo de dinamizar la economía, ayer el presidente informaba que a partir de este momento se buscaría aumentar el movimiento de carga en las actividades portuarias. En ese contexto, Quintero destacó la ventaja del canal de Panamá, pero señaló que se deben desarrollar políticas de Estado para el desarrollo del país, y no de gobierno para beneficiar los intereses de determinados grupos.

Por otro lado, también se refirió al futuro de la minería en Panamá, un tema que entrará en la agenda del Ejecutivo a partir de este lunes 24 de marzo.

El economista reconoce que Panamá "no es un país minero", pero su planteamiento es que esa "actividad debe ser del Estado panameño", y para que eso suceda se deben buscar socios que permitan que esa actividad se desarrolle por la falta de experiencia que tiene el país en ese sector.

Aunque existen sectores que se oponen a la minería, siendo la mina de cobre construida en Donoso la más grande a cielo abierto de Centroamérica, recordó que la actividad de Cobre Panamá representaba casi el 5% del Producto Interno Bruto, 10 mil empleos directos y más o menos 35 mil indirectos, pero todo eso se ha perdido.

"Como país, como panameño, nosotros tenemos que buscar los mecanismos que induzcan a la inversión nacional y extranjera, pero buscando un elemento: el bienestar de los panameños, todos", resaltó.

Mulino remarcó que tiene "que administrar un país", y el estatus legal de la empresa minera será uno de los temas que su gobierno discutirá por ser "supremamente importante", sin embargo, también se refirió a los "cinco gatos que no quieren mina". A juicio del profesor Quintero, no fueron las palabras adecuadas.

Yo creo que esas palabras hay que medirlas un poco, porque nosotros vimos la población a nivel nacional diciendo, "No a la minería." Pero no a la minería per se, sino la forma como se estaba desarrollando esa actividad", señaló.