Mulino confirma reunión con congresistas de EEUU, dice que fue positiva y que habló del Canal

“Fue una reunión muy positiva y no estaban enterados de muchas de las cosas (...)", dijo el mandatario.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos, la cual estaba conformada por cinco congresistas.

En su conferencia de prensa de hoy, jueves, el mandatario calificó la reunión como “muy positiva” y afirmó que les amplió y explicó muchos temas sobre el canal de Panamá.

“Fue una reunión muy positiva y no estaban enterados de muchas de las cosas que yo les planteé. Fue en gran medida música para sus oídos. Fui muy claro en el sentido de que para Panamá es importante el manejo integral de nuestra posición geográfica. Les expliqué lo que ha sido el Canal en 25 años, el Canal ampliado, la inversión que eso representó y que estamos a punto de pagar esa deuda (…)”, explicó el mandatario.

Dijo que les hizo todas esas explicaciones porque sabe que la información “irá hacia arriba”. “Había demócratas y republicanos, así que yo creo que es positivo”, enfatizó.

Entre los congresistas se encontraban Gary Palmer, representante republicano por Alabama; Scott Peters, representante demócrata por California; Randy Weber, representante republicano por Texas; Mariette Miller-Meeks, representante republicana por Iowa; y Tom Kean, representante republicano por Nueva Jersey.

🔗Mulino: No habrá reforma tributaria

El mandatario aseguró que, en ningún momento, los congresistas le explicaron que el Congreso de los Estados Unidos analiza el problema de movilización de cargas a nivel mundial; y que el Canal sea uno de los puntos.

Abanderamiento de buques y el refrito

En torno al tema del abanderamiento de los barcos con banderas panameñas, Mulino manifestó que el país hizo una depuración de barcos de más de 20 años.

Dijo que hay que cumplir una serie de procesos para el abanderamiento y que los grandes beneficiarios del registro panameño son “las grandes empresas comerciales que mueven carga para los Estados Unidos (…) está otro tema, que esos barcos transportan mercancía que necesita Estados Unidos con la bandera de Panamá (…) Estados Unidos no tiene bandera y eso no se construye con un decreto ejecutivo (…) tiene que haber todo un mecanismo de organización, de supervisión, de cumplimiento a nivel mundial”.

Además, planteó que los más grandes beneficiarios de la construcción de naves son los dueños de barcos del mundo. “Hoy, 7 de cada 10 barcos se construyen en un astillero chino; eso es una realidad que no se puede desmentir”.

En su conferencia, el mandatario también se refirió al reporte de NBC News, donde se indicó que la Casa Blanca habría ordenado a las fuerzas armadas de Estados Unidos elaborar opciones para recuperar el Canal.

“Eso lo dijo NBC. No hemos podido encontrar una fuente con nombre y apellido de esa información. Me pareció más un refrito que otra cosa. Si nadie le pone la firma a semejante aseveración, yo no le presto mayor valor”, manifestó.