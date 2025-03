Gobierno retomará la 'Costanera' en Panamá Oeste, un proyecto abandonado hace años

Ciudad de Panamá, Panamá/Aunque en 2020 el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunciaba que la licitación de la vía Costanera en Panamá Oeste, desde Panamá Pacífico hasta la Autopista Panamá-La Chorrera, estaba en "proceso", de esa fase nunca avanzó, quedando en el abandono como otras obras de construcción del país, debido a la pandemia, según lo reiterado durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo.

Ante la consulta de una internauta sobre si la obra se retomaría o no, el presidente José Raúl Mulino aseguró "sí", y que por ahora se encuentran en la etapa de estudio de esa carretera.

De acuerdo con Mulino, este proyecto "no tenía ningún tipo de avance" y forma parte de la lista de proyectos que hay que rescatar.

"Ustedes saben, si mi memoria no me traiciona, fue también abandonada. La ruta de playa, etcétera, eso no es lo que iba a ser. Y estamos trabajando en ello para que se le facilite la vida a muchas personas que viven en ese sector oeste del país. También será una obra que generará empleo y desarrollo en esa zona que hay que tenerla muy en cuenta porque es una extensión de la ciudad de Panamá", indicó.

El mandatario reconoció que existe un problema de movilización en estas zonas, que deben salir varias horas antes de sus hogares para poder llegar a tiempo a sus trabajos.

En su momento, la construcción contemplaba una nueva vía entre Veracruz, Chumical y Vacamonte de 24.1 kilómetros de longitud.