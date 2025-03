Mulino sobre la termoeléctrica Pan Am Generating de La Chorrera: 'Nadie va a cerrar ninguna planta aquí'

Cierre de la termoeléctrica Pan Am Generating de La Chorrera no está, por ahora, en los planes del gobierno.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras el apagón de la noche del pasado sábado, en la que hubo una explosión en la termoeléctrica Pan Am Generating Ltd., actualmente, los bomberos están en investigación y no han terminado de dar un informe, recordó el presidente José Raúl Mulino.

Explicó que la empresa propietaria de Pan Am Generating Ltd. no solo tiene esa planta, sino que es un grupo económico hondureño muy fuerte, dueño de Barro Blanco y de una industria de paneles solares. “Son gente que conoce lo técnico del asunto eléctrico”, señaló.

Nadie va a cerrar ninguna planta aquí. Si esa planta se puede arreglar, como me dijeron ayer, pues tendrá que volverse a calibrar, hacer los ajustes que correspondan para que vuelva a integrarse. En estos momentos está separada del sistema”, afirmó.

Dijo que, por ahora, se mantendrá separada del sistema hasta que concluyan las investigaciones.

Asimismo, insistió en que es un asunto que se tiene que manejar con “pinzas” y que la planta “no se tiene por qué cerrar, salvo que los técnicos así lo digan”. Aseguró que está viendo de cerca el tema.

Recientemente, la directora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, dijo que lo que causó el apagón nacional fue un “incendio” y que, por seguridad, el sistema se apagó.

En ese sentido, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio Público, el Ministerio de Ambiente e incluso la Empresa de Transmisión Eléctrica realizan investigaciones para esclarecer lo sucedido.

A raíz del incidente, han surgido voces que piden el cierre definitivo de la planta Pan Am Generating Ltd. y un cambio en la matriz energética del país hacia fuentes limpias y renovables para garantizar un suministro más estable y sostenible.

La planta de Pan Am Generating Ltd., ubicada en El Arado, La Chorrera, y de capital hondureño, ha sido objeto de cuestionamientos desde su instalación.

Vecinos exigen cierre de la termoeléctrica

Desde la apertura de la termoeléctrica, se conformó en La Chorrera la Coordinadora Ciudadana, un grupo que ha manifestado su oposición a la planta. Su presidente, el abogado Raúl Ossa, sostiene que la termoeléctrica incumple las leyes ambientales y representa un riesgo para la comunidad, por lo que exige “el cierre” de sus operaciones.

La planta está ubicada cerca de las barriadas Mystic City y El Naranjal, lo que ha generado temor entre los residentes.

A solo metros de la termoeléctrica, se encuentra una planta de fabricación y embotellamiento de acetileno y oxígeno, algo que, para Ossa, es una combinación altamente peligrosa.

Además, denunció que las comunidades aledañas sufren los efectos del ruido y los gases generados por la termoeléctrica y que un incendio o explosión podría tener consecuencias catastróficas.

“Tienen depósitos de combustible por 10 mil metros cúbicos de Búnker C, que si se enciende es difícil su extinción, y si se le echa agua es peor. Es altamente inflamable, y los bomberos tendrían que contar con equipo técnico especializado. No estamos seguros de que lo tengan”, explicó Ossa.

El Búnker C es un combustible pesado, altamente viscoso y con alto contenido de azufre. Se usa principalmente en buques, termoeléctricas e industrias con alto consumo energético. Su quema genera más contaminación que otros combustibles refinados.