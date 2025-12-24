Gabinete deroga decreto que restringía el comercio minorista a extranjeros

De acuerdo con el decreto, la derogación responde principalmente a que la Ley 48 del 26 de octubre de 2016 dejó sin efecto la Ley 28 de 2005 , que era la base jurídica que sustentaba las medidas de protección al comercio minorista.

Panamá/El Consejo de Gabinete derogó oficialmente el Decreto de Gabinete N.º 13 del 1 de mayo de 2012, mediante el Decreto de Gabinete N.º 39 del 14 de diciembre de 2023, al considerar que la normativa quedó sin fundamento legal tras cambios posteriores en la legislación panameña y compromisos internacionales del país.

De acuerdo con el decreto, la derogación responde principalmente a que la Ley 48 del 26 de octubre de 2016 dejó sin efecto la Ley 28 de 2005, que era la base jurídica que sustentaba las medidas de protección al comercio minorista y las restricciones a la participación de extranjeros en determinadas actividades comerciales en Panamá.

El Consejo de Gabinete explica que el Decreto de Gabinete N.º 13 de 2012 había sido emitido para reglamentar la Ley 28, la cual establecía medidas administrativas que restringían el ejercicio del comercio minorista por parte de personas extranjeras. Sin embargo, al ser derogada dicha ley en 2016, el decreto perdió vigencia legal.

El documento también señala que estas restricciones resultaban incompatibles con los compromisos internacionales asumidos por Panamá, especialmente en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos comerciales suscritos por el país, los cuales promueven la no discriminación, la libre competencia y la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros.

Además, se recuerda que estas disposiciones ya habían sido suspendidas temporalmente mediante el Decreto Ejecutivo N.º 27 de 3 de mayo de 2017, así como por resoluciones del Ministerio de Comercio e Industrias , mientras se evaluaba su adecuación al marco legal vigente.