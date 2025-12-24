Asesinan a un agente de seguridad durante robo en un molino de David

Se trata del segundo homicidio que se registra en el distrito de David en las últimas 72 horas y que está bajo investigación de las autoridades.

David, Chiriquí/Un agente de seguridad privada que laboraba en la parte externa de un molino ubicado en San Pablo Nuevo de David, provincia de Chiriquí, fue asesinado por individuos que ingresaron a este lugar para robar e intentar arrebatarle el arma de fuego.

El cadáver de este agente de seguridad fue ubicado por unos trabajadores en horas de la mañana cuando llegaron a su puesto de trabajo y lo vieron en medio de un charco de sangre, avisando a las autoridades competentes y los paramédicos, quienes determinaron que ya estaba sin signos vitales.

El Ministerio Público en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses inició las investigaciones tras un homicidio registrado la madrugada de este miércoles.

Compañeros de trabajo de este ciudadano asesinado dijeron estar tristes y esperan que se den las investigaciones con el fin de ubicar a las personas que le causaron la muerte para que se haga justicia.

