¿Peligro latente? Exigen el cierre de la termoeléctrica de La Chorrera tras el apagón nacional

Panamá/Mientras la administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, señala que lo que causó el apagón nacional fue un “incendio”, por seguridad el sistema se apagó, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio Público, el Ministerio de Ambiente e incluso la Empresa de Transmisión Eléctrica realizan investigaciones para esclarecer lo sucedido.

A raíz del incidente, han surgido voces que piden el cierre definitivo de la planta Pan Am Generating Ltd. y un cambio en la matriz energética del país hacia fuentes limpias y renovables para garantizar un suministro más estable y sostenible.

Una crisis recurrente

El apagón nacional del pasado 15 de marzo ha vuelto a poner en el centro del debate la seguridad del sistema eléctrico panameño y el impacto ambiental de la generación termoeléctrica. La planta de Pan Am Generating Ltd., ubicada en El Arado, La Chorrera, y de capital hondureño, ha sido objeto de cuestionamientos desde su instalación.

Las fluctuaciones eléctricas en Panamá son una preocupación constante, especialmente para quienes residen en el interior del país. Aunque no son frecuentes, cada dos o tres años se han estado registrando apagones de gran magnitud que afectan a toda la nación.

En enero de 2019, pocos días antes de la llegada del papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud, un apagón nacional dejó sin servicio eléctrico a miles de usuarios. También en marzo de 2018, dos apagones consecutivos afectaron al país. En 2023, otro apagón de gran escala dejó a miles de usuarios sin energía.

Pero el caso de Pan Am Generating Ltd. es particular. Desde sus inicios, la ciudadanía ha cuestionado su operación. En 2024, la ASEP solicitó la apertura de un proceso administrativo contra la compañía por presunto incumplimiento de normas eléctricas y la sancionó con $10,000.

En la entrada de la termoeléctrica, un letrero indica que han pasado 380 días desde el último accidente registrado en la planta, lo que no deja de llamar la atención.

Vecinos exigen cierre de la termoeléctrica

Desde la apertura de la termoeléctrica, se conformó en La Chorrera la Coordinadora Ciudadana, un grupo que ha manifestado su oposición a la planta. Su presidente, el abogado Raúl Ossa, sostiene que la termoeléctrica incumple las leyes ambientales y representa un riesgo para la comunidad, por lo que exige “el cierre” de sus operaciones.

La planta está ubicada cerca de las barriadas Mystic City y El Naranjal, lo que ha generado temor entre los residentes.

A solo metros de la termoeléctrica, se encuentra una planta de fabricación y embotellamiento de acetileno y oxígeno, algo que, para Ossa, es una combinación altamente peligrosa.

Tener esa planta allí de acetileno es como tener gasolina y fuego, una al lado de la otra”, advirtió.

Además, denunció que las comunidades aledañas sufren los efectos del ruido y los gases generados por la termoeléctrica y que un incendio o explosión podría tener consecuencias catastróficas.

“Tienen depósitos de combustible por 10 mil metros cúbicos de Búnker C, que si se enciende es difícil su extinción, y si se le echa agua es peor. Es altamente inflamable, y los bomberos tendrían que contar con equipo técnico especializado. No estamos seguros de que lo tengan”, explicó Ossa.

El Búnker C es un combustible pesado, altamente viscoso y con alto contenido de azufre. Se usa principalmente en buques, termoeléctricas e industrias con alto consumo energético. Su quema genera más contaminación que otros combustibles refinados.

El cierre de la mina no es un capricho. Nos han estado envenenando durante 27 años y eso hay que corregirlo”, expresó Ossa a TVN-2.com.

Residentes temen por su seguridad

Michelle, residente de Mystic City, compartió su preocupación con TVN-2.com: “Nuestro temor de tener esta termoeléctrica cerca es que nuestra salud se vea afectada y, aún más, que tras una explosión más fuerte perdamos nuestras casas”, expresó.

Aseguró que muchas parejas jóvenes han construido su hogar en la zona y, por ende, hay muchos niños viviendo cerca de la planta.

Pedimos que se cierre esta termoeléctrica y que se establezca que no se puedan construir cerca de residenciales ni edificios o viceversa”, manifestó.

El llamado a energías limpias y el papel del gobierno

Uno de los principales defensores de la transición a energías limpias, renovables y sostenibles es el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Tras el apagón, publicó en su cuenta de X: “Una verdadera vergüenza lo ocurrido. Urge ir hacia energías limpias cuanto antes y reconstruir nuestra red eléctrica hasta convertirla en una red inteligente, lo que va a requerir inversión y tecnología de punta”.

También señaló que “lo más importante sobre este caso es que la Autoridad de Servicios Públicos y la Secretaría General de Energía revisen esas concesiones contaminantes y vayamos reemplazando esas plantas por energía limpia”.

El lunes, en una conferencia de prensa, Navarro no descartó el cierre de la termoeléctrica: “Estamos revisando estos expedientes para tomar una decisión sobre el cierre definitivo de la planta”, declaró.

Los moradores, la Coordinadora Ciudadana y el ministro de Ambiente recuerdan que, desde 2017, existía un acuerdo para que la planta se convirtiera a gas natural, una opción más limpia. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha concretado la conversión.

El panorama energético en Panamá

Actualmente, en Panamá hay 12 plantas de generación de energía térmica, con una capacidad total de 1,650 megavatios. Estas operan con búnker, diésel, combustible o gas natural.

En 2024, la generación eléctrica en Panamá se distribuyó así:

60.08% provino de hidroeléctricas.

27.07% de plantas térmicas.

5.09% de energía eólica.

7.76% de energía solar fotovoltaica.

Investigaciones en curso

El Cuerpo de Bomberos confirmó que, al momento de la explosión, había seis personas dentro de la termoeléctrica, pero ninguna resultó herida. A ellas les tomarán declaración.

Por su parte, la ASEP anunció que realizará peritajes para determinar las causas del apagón, que se extendió hasta la madrugada del domingo 16 de marzo.

Mientras tanto, la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público en La Chorrera adelanta una investigación de oficio por el delito de incendiarismo.