ASEP: Consumo de energía no se verá afectado tras apagón nacional; se abre plazo para presentar reclamos

Ciudad de Panamá, Panamá/El apagón nacional que dejó a oscuras al país la noche del sábado desató preocupaciones entre los usuarios, pero la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aseguró que la facturación de electricidad no se verá alterada.

Edwin González, director de Atención al Usuario de la ASEP, explicó que los consumidores solo pagan por la electricidad que utilizan: “Usted siempre va a pagar por lo que consume. Si no está recibiendo el servicio, los medidores no van a marcar un consumo ficticio”, afirmó. Por lo tanto, este no debe ser un motivo de preocupación.

Sin embargo, algunos usuarios han reportado daños en sus electrodomésticos a raíz del apagón. Según González, quienes se hayan visto afectados pueden presentar su reclamo en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de hoy, lunes. Los reclamos deben presentarse ante la empresa prestadora del servicio eléctrico.

En caso de no estar conformes con la resolución, los usuarios podrán recurrir a la ASEP en un período de 30 días calendario desde la notificación de la decisión.

El apagón ocurrió el pasado sábado 15 de marzo a las 11:30 p.m., tras la explosión de un transformador en la termoeléctrica Pan-Am, ubicada en La Chorrera. De acuerdo con informes de la ASEP, la interrupción del servicio se debió a protocolos de seguridad activados tras el incidente.

“Lo que causó el apagón fue un incendio y, posiblemente, la explosión de un transformador de la termoeléctrica Pan-Am, ubicada en La Chorrera”, declaró Zelmar Rodríguez, directora de la ASEP, en Noticias AM.

Actualmente, en el país existen 12 plantas de generación de energía térmica, con una capacidad total de 1,650 megavatios. Estas operan con búnker, diésel, combustible o gas natural.

Rodríguez enfatizó que el apagón fue una medida de seguridad tras la explosión del transformador y que la investigación evaluará si hubo daños en la red eléctrica nacional.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Panamá será el encargado de determinar si el fallo se originó en las oficinas de Pan-Am o en la propia termoeléctrica. Con este informe, se dará inicio a la investigación formal del caso.

Sobre este tema, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, salió al paso para explicar las acciones que se tomarán con esta termoeléctrica.

En conferencia de prensa, Navarro explicó que desde 2017 había un acuerdo de que la planta se tenía que convertir a gas natural, una energía más limpia, pero al día de hoy esto no se hizo.

Aunque las acciones a tomar no serán "a la ligera", y se tomarán en conjunto con las entidades que tienen la responsabilidad legal de esta termoeléctrica, es decir, la Secretaría de Energía y la ASEP.

Navarro no descartó, el "cierre definitivo" de la misma, debido a una serie de problemas, denuncias e incumplimientos desde hace más de 20 años cuando inició operaciones en La Chorrera.