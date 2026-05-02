Autoridad de Pasaportes continuará con el atención especial al público este domingo

La jornada especial será de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., a nivel nacional, tras la suspensión del servicio por fallas en el sistema.

Ciudad de Panamá/Este domingo, 2 de mayo, la Autoridad de Pasaportes de Panamá mantendrá su atención al público en horario especial de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en todas sus sedes a nivel nacional.

La medida se da luego de que la entidad suspendiera temporalmente sus servicios durante varios días, debido a fallas en sus sistemas provocadas por un bajón de energía que afectó el centro de datos.

La administradora general de Pasaportes, Sonia Cuan de Luzcando, explicó que el incidente dañó equipos y afectó la red de almacenamiento, lo que obligó a detener la emisión de documentos mientras se realizaban las reparaciones, es por ello que se ha habilitado un horario especial este fin de semana.

Además, explicó que la emisión diaria en pasaportes oscila entre 550 y 900 documentos, mientras que más de 400 personas quedaron pendientes durante los días de suspensión.

Por su parte, los usuarios que acudieron este sábado a la Autoridad de Pasaportes destacaron la rapidez y organización del servicio durante la jornada. Algunos señalaron que lograron completar sus trámites en poco tiempo y valoraron que se diera prioridad a niños y personas con condiciones especiales.

La institución indicó que a partir del lunes, se retomará el horario regular, aunque podría ampliarse si la demanda lo requiere, y recuerdan a ciudadanos que pueden acudir a la sede ubicada en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen donde se ofrece el servicio de emisión expedita. Este servicio tiene un costo de 75 dólares adicionales al valor del pasaporte, y el tiempo de entrega es de menos de 1 hora.

Con información de Jessica Román