Autoridad de Pasaportes anuncia atención especial este sábado y domingo

La institución exhortó a los usuarios a acudir con la documentación completa para agilizar el proceso y evitar contratiempos, destacando la importancia de mantener el orden durante la jornada especial.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Pasaportes informó que habilitará una jornada especial de atención este fin de semana a nivel nacional, con el objetivo de avanzar en la entrega de pasaportes previamente solicitados, tras la suspensión de servicios provocada por fallas en sus sistemas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la atención al público se llevará a cabo el sábado 2 y domingo 3 de mayo, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en todas sus oficinas habilitadas en el país. La entidad aclaró que en este mismo periodo también se brindará atención limitada para otros trámites, priorizando la entrega de documentos ya gestionados.

La institución exhortó a los usuarios a acudir con la documentación completa para agilizar el proceso y evitar contratiempos, destacando la importancia de mantener el orden durante la jornada especial.

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Esta medida se da luego de que la Autoridad anunciara la suspensión temporal de atención al público debido a fallas en sus sistemas provocadas por un corte eléctrico que afectó equipos y servidores de procesamiento de datos.

Según detalló la entidad, equipos técnicos especializados, junto a expertos internacionales provenientes de Chile y Colombia, así como personal de la Autoridad de Innovación Gubernamental, han trabajado de forma continua en la recuperación del sistema.

La Autoridad reiteró que la reanudación completa de los servicios será anunciada a través de sus canales oficiales e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, agradeciendo la comprensión ante una situación que calificó como ajena a su control.