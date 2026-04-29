Pasaportes extiende suspensión de atención a nivel nacional por daño en servidores tras apagón

La entidad recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se anunciará oportunamente la reanudación de los servicios, y agradeció la comprensión ante una situación que calificó como ajena a su control.

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que extiende la suspensión de atención al público en todas sus oficinas a nivel nacional hasta nuevo aviso, debido a afectaciones en sus sistemas tras un fallo eléctrico.

Según la entidad, la interrupción impactó directamente los equipos y servidores de procesamiento de datos, lo que obligó a detener los servicios mientras se desarrollan labores técnicas para su recuperación.

Desde el inicio de la incidencia, equipos especializados de la institución y de la empresa proveedora, incluyendo expertos internacionales provenientes de Chile y Colombia, han trabajado de forma continua para restablecer los sistemas.

La Autoridad detalló que actualmente se encuentran en la fase final del proceso de recuperación, pero advirtió que, debido a la complejidad de los protocolos de seguridad y validación de datos, el restablecimiento completo está tomando más tiempo de lo previsto, con el objetivo de garantizar la integridad de los documentos emitidos.

A esto se suman nuevas fluctuaciones en el suministro eléctrico registradas los días 28 y 29 de abril, lo que ha retrasado la continuidad de los trabajos.

La entidad recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se anunciará oportunamente la reanudación de los servicios, y agradeció la comprensión ante una situación que calificó como ajena a su control.