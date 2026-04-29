'Es peligrosa e improvisada': Cámara de Comercio se pronuncia contra proyecto de ley que grava contenedores

La Cciap alertó que este tipo de medidas no se limita al sector afectado, sino que se traslada a toda la cadena productiva, lo que podría traducirse en un encarecimiento de bienes esenciales para la población.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) rechazó enérgicamente la aprobación del proyecto de Ley 491, al advertir que se trata de una medida “improvisada, peligrosa y carente de sustento técnico” que podría afectar la estabilidad económica del país.

El gremio empresarial se sumó así a las voces de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y de la Cámara Marítima de Panamá, que también han expresado su preocupación por los posibles efectos de esta iniciativa en sectores clave de la economía.

Aunque la Cciap reconoció que apoyar a los jubilados con menores ingresos es una intención legítima, cuestionó que el proyecto busque resolver un problema estructural mediante medidas aisladas que trasladan costos a sectores productivos.

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Uno de los principales señalamientos del gremio es la imposición de un cargo por cada contenedor (TEU), lo que, advirtió, impactaría directamente la competitividad del sector logístico y portuario, considerado uno de los pilares de la economía panameña.

“Gravar la plataforma logística del país es atentar contra nuestra propia competitividad”, afirmó el presidente del gremio, Aurelio Barría Pino.

La Cciap alertó que este tipo de medidas no se limita al sector afectado, sino que se traslada a toda la cadena productiva, lo que podría traducirse en un encarecimiento de bienes esenciales para la población.

Asimismo, cuestionó que se pretenda financiar obligaciones del sistema de pensiones con recursos ajenos a su estructura, sin estudios actuariales ni garantías de sostenibilidad. “Esto no es una solución: es trasladar el problema y agrandarlo”, advirtió Barría.

El gremio también señaló riesgos de posibles conflictos legales, debido a la afectación indirecta a contratos de concesión, lo que podría derivar en litigios y afectar la confianza de inversionistas.

"Panamá no puede darse el lujo de tomar decisiones apresuradas que afecten su principal plataforma económica. Solicitaremos el veto de este Proyecto de Ley”, concluyó Barría Pino.