¿Qué pasará con el pago de jubilaciones si no se aprueban las reformas a la CSS en enero?

La reanudación del debate por las reformas a la Caja de Seguro Social en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional a partir del 6 de enero será el centro de la atención en las próximas semanas por la urgencia del tema para asegurar el pago de las jubilaciones y pensiones, dadas las declaraciones del presidente José Raúl Mulino sobre una reducción en caso de que estas no se aprobaran antes del 31 de diciembre del 2024.

Frente al rechazo al aumento en la edad de jubilación que impidió que la Asamblea avanzara como lo esperaba el presidente Mulino con la aprobación del proyecto, surgen las dudas de qué va a pasar con el pago de estos compromisos.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que los fondos existentes solo alcanzan para cubrir el mes de enero; no obstante, no se dejará de pagar, aunque para ello se tendría que aprobar una ley que permita la transferencia de fondos.

Ningún panameño se va a quedar sin cobrar sus pensiones, importante que lo sepan. Es verdad, no hay recurso a partir de febrero para pagar la totalidad de las pensiones, pero se pagarían de todas formas”, expresó.

Seguidamente explicó que el reto es que se necesita tener una ley, ya que no lo puede hacer de forma unilateral el Ejecutivo porque no se trata de hacer un traslado de recursos a la Caja de Seguro Social. En caso de que no se aprueben las reformas, la Asamblea tendrá que decidir de dónde saldrán estos fondos.

En ese sentido, dijo que lo más recomendable es tener una reforma antes de febrero y no trabajar con dos leyes paralelas.

En tanto, el mandatario durante su discurso en el pleno de la Asamblea Nacional, dedicó algunas líneas al tema, señalando que: A esta Asamblea se presentaron cientos de personas que participaron dando opiniones de todo tipo. Aún no conforme, fueron al interior del país donde la participación fue baja, en algunos casos con menos de la mitad de los inscritos.

“Honorables diputados: es momento de avanzar con responsabilidad. Les pido encarecidamente que, así como nos piden en buena lid las corridas económicas con respecto a nuestro proyecto, nos entreguen las suyas que sustenten las modificaciones o el dejar las cosas como están en la actualidad. Ustedes saben bien que no cambiar nada no es una opción. Ahora les toca a ustedes formar, como Asamblea Nacional, las decisiones".