Visita de Secretario de Defensa de EEUU reaviva debate sobre seguridad del Canal

Panamá/Con la llegada hoy de Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, a suelo panameño, se generan expectativas y algunas interrogantes enfocadas en el tema de la seguridad del canal de Panamá.

Esto ocurre en medio de las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que recuperará el canal de Panamá. Recordemos que Pete Hegseth, jefe del Pentágono, es el segundo alto funcionario estadounidense que pisa suelo panameño este año. El primero en venir a Panamá fue el secretario de Estado Marco Rubio, en febrero pasado.

En ese sentido, Francisco Troya, exdirector de la Policía Nacional, considera que la visita es muy importante, porque las relaciones entre Panamá y Estados Unidos son históricas. El exdirector aseguró que Panamá pronto deberá entrar en un debate sobre si se aceptan o no bases militares en el país, y que eso hay que consultárselo a la población.

Ante la consulta de si “¿usted está convencido de que los Estados vienen a negociar posiciones de bases militares?”, respondió:

“Tenemos que hacernos un mea culpa, si estamos cumpliendo al pie de la letra con los Tratados de Neutralidad, (…) y cualquier proyecto que se quiera desarrollar que afecte la cuenca del Canal debe ser sometido a la consulta pública”, dijo.

La agenda de Hegseth abarca una reunión con el presidente José Raúl Mulino, donde se conversaría sobre temas de cooperación en áreas estratégicas como la seguridad, la migración y el combate al narcotráfico. Además, participará en la inauguración del muelle 3 de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez del Servicio Nacional Aeronaval y visitará el Canal de Panamá.

¿Quién es Pete Hegseth?

Según información publicada en una nota de BBC News, Hegseth es un veterano del ejército, presentador y comentarista televisivo de 44 años, que ha destacado no solo por su historial militar, sino también por sus posturas ideológicas “extremas”, las cuales están “marcadas por una defensa a ultranza del nacionalismo estadounidense y duras críticas a instituciones internacionales como la OTAN”.

Nació en Minnesota, en el seno de una familia de origen noruego. Se graduó con honores en Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de Princeton, donde fue editor de la revista The Princeton Tory. Fue oficial de infantería en Irak y Afganistán, donde obtuvo reconocimientos por su rol en zonas de conflicto.

Hegseth participó en operaciones en Guantánamo y en misiones de entrenamiento con fuerzas locales, de acuerdo con BBC News. Al dejar el servicio activo, estuvo a cargo de algunas organizaciones de veteranos, entre las que se mencionan Vets for Freedom y Concerned Veterans for America, donde promovió políticas conservadoras de defensa.

No estuvo exento de polémicas, ya que hubo denuncias por su gestión “financiera, irregularidades y conflictos internos”, describe BBC News.

En 2014 se incorporó como comentarista en Fox News, y tres años después se convirtió en presentador de un programa de gran audiencia y en la cara del “nacionalismo conservador”. Además, es autor de varios libros como: In the Arena (2016), American Crusade (2020) y The War on Warriors (2024).