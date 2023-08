Pedasí, el distrito que empoderó al turismo

Panamá/Miguel Batista, alcalde de Pedasí, dijo que pese al desastre económico que causó la pandemia, el distrito nunca se ha detenido pues en conjunto con la comunidad se empoderó al turismo, dejando al 2021 como un año de mucho crecimiento.

Pedasí es un pueblo de variedad gastronómica, con mucha cultura y folclore” — Miguel Batista - Alcalde de Pedasí

Sin embargo, hace falta que el panameño decida hacer más turismo interno adentrándose a conocer los tesoros naturales del país y la rica gastronomía con la que contamos, especialmente en Pedasí.

El alcalde pedasieño dijo que, aunque se habla mucho de descentralización, lo que realmente tienen son $375 mil para inversión anual, que están enfocados en la mejora de servicios municipales como la recolección de basura y mejora de espacios públicos.

Entre el año 2022 y 2023 detalló Batista, se ha invertido más del 30% del “pequeño presupuesto” en temas educativos a razón de que se cree que tiene que ser la ciudadanía la que más se empoderé en estos temas.

Actualmente en Pedasí se dicta un bachiller en turismo, sin embargo, aunque los estudiantes se gradúan de secundaria se ha percibido que no siguen una carrera abocada a la rama, por lo que desde el municipio se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación para acercar a las futuras generaciones e incentivarlos con planes educativos actualizados en turismo.

Entre los problemas básicos que tiene el distrito de Pedasí está el agua que afecta el desenvolvimiento de los pobladores, más no a los comercios que se preparan con tanques de almacenamiento.

La falta de agua obedece al agotamiento de los pozos existentes en Pedasí y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) no ha hecho las inversiones correspondientes, adicional a que hay un sistema de almacenamiento que no se está utilizando. Ante ello, gran parte de la comunidad no tiene agua y se abastecen de camiones cisterna.

Adicional, aunque se ha implementado una línea ecológica y han disminuido las fluctuaciones se instó a la Autoridad de Servicios Públicos a seguir su labor de supervisión para garantizar que no se registren tantas fluctuaciones.

Avistamiento

Entre los meses de julio y hasta finales de octubre enormes mamíferos llegan a las cálidas aguas de la Península de Azuero. Se trata de las ballenas jorobadas que se han convertido en uno de los atractivos turísticos de esta bella región del país.

Pedasí centro está a escasos cinco minutos de las playas que son propicias para el avistamiento de ballenas y desove de tortugas e innumerables especies que tienen al distrito como habitad.