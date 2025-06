Peligrosos huecos en puente ‘Arraijancito’ causan daños a decenas de vehículos

Ciudad de Panamá, Panamá/Múltiples vehículos han resultado con daños por la presencia de profundos huecos en el puente conocido como “Arraijancito”, ubicado en la vía Centenario con dirección a Panamá, después de la barriada "2000”.

Los baches, situados en el carril izquierdo y la parte central del puente, han aumentado su tamaño de manera progresiva debido al peso de los vehículos que transitan por la zona. La estructura del puente presenta fracturas evidentes que empeoran la situación día tras día.

Durante el tiempo que el equipo de TVN Noticias estuvo en el lugar realizando un seguimiento a la situación, tres vehículos cayeron en los baches, y posteriormente continuaron registrándose más incidentes.

Los daños más comunes incluyen llantas pinchadas y rines fracturados, motivo por el cual los conductores recurrieron a servicios de grúa o a realizar cambios de llantas en el lugar.

Un joven conductor sufrió daños en dos llantas y los rines de su vehículo, requiriendo la ayuda de un familiar para resolver la situación. Otro conductor logró cambiar una sola llanta con la asistencia del equipo periodístico y pudo continuar su trayecto.

"Me espera un cliente y me quedé varado. Están arreglando de allá para acá, pero de aquí hacia arriba no hay nada, y nadie se hace responsable de esto", expresó uno de los afectados.

Según testimonios recogidos en el lugar, durante las horas de la mañana se han contabilizado hasta ocho vehículos de forma simultánea realizando reparaciones en ese tramo. La ubicación del problema es particularmente peligrosa, dado que se encuentra en una curva donde los vehículos transitan a velocidades considerables.

Las imágenes revelan que la rodadura del puente presenta fracturas extensas, lo que indica que los daños continuarán empeorando si no se toman medidas correctivas inmediatas. Finalmente, los afectados hicieron un llamado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y las diversas autoridades con el fin de que se encuentre una solución a este problema.

Con información de Luis Carlos Velarde