Una persona detenida por intento de secuestro a conductor de Uber

El hecho se registró en horas de la madrugada de este domingo 17 de junio en la avenida Ricardo J. Alfaro.

El conductor se encontraba en un retén cerca del Hospital San Miguel Arcángel. Unos 10 minutos después de haber pasado la revisión policial fue interceptado por los delincuentes, que lo amenazaron con un arma de fuego y se montaron al vehículo.

“Está el taxi adelante, me estaba escoltando. Los muchachos me decían que manejara al Puente Centenario, que me iban a matar”, narró el joven a TVN Noticias.

“Por mi vida, yo aceleré (…). Ellos dijeron ‘frena, frena’ y fui con todo contra el taxi que estaba al frente. Ahí fue cuando perdió el control, los muchachos se bajaron y me iban a disparar”, contó.

En ese momento, llegaron policías que le salvaron la vida y aprehendieron a uno de los tres sujetos involucrados en el intento de secuestro.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones por este hecho.