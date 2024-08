Varias universidades en la capital y San Miguelito suspenden clases por falla eléctrica en potabilizadora de Chilibre

Algunas casas de estudios superiores han tomado la decisión de mantener las clases en la virtualidad y otras las han suspendido, mientras el Idaan aún no ha identificado el problema causado por un corto circuito para poder restablecer la potabilizadora en Chilibre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Varias universidades con sedes en la capital y San Miguelito decidieron suspender totalmente sus clases y otras dijeron que se mantendrían con clases virtuales, como consecuencia del daño registrado en la potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre.

La Universidad de Panamá anunció la suspensión de clases en todos sus turnos durante este jueves en el campus central, en el campus HAM y en las facultades de Educación, Administración Pública, Administración de Empresas y Contabilidad.

Debido a la falta de agua, se suspende, en el día de hoy, las clases en el Campus central, en el Campus HAM, en Educación, de Administración Pública, en la FAECO y Contabilidad y en el CRUSAM

Las labores administrativas no se suspenden pero no se tomará la asistencia — Eduardo Flores C. (@eflorescastro) August 22, 2024

El rector de la UP, Eduardo Flores, informó que las labores administrativas no se suspenden, pero no se tomará la asistencia.

En tanto, Luis Acosta, director del Centro Regional Universitario de San Miguelito, también confirmó la suspensión de clases en el horario de la mañana debido al daño registrado en la falla eléctrica de la planta de Chilibre, que ha dejado sin agua potable a toda la ciudad capital.

Acosta, al igual que Flores, aclaró que la labor administrativa de ese centro de estudios superiores se mantendrá en curso.

No obstante, dijo que aún se evalúa si las clases se suspenderán también en horario vespertino y nocturno. El Crusam mantiene una matrícula de 6,500 estudiantes.

De la misma manera, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), confirmó la suspensión de clases en el campus central VLS y la Extensión de Tocumen. Al igual que las otras universidades estatales, la UTP desarrollará las labores administrativas con normalidad.

En tanto, la Universidad Interamericana de Panamá (UIP) tomó la decisión de que sus clases sean virtuales este jueves.