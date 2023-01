Playas: Defensor asegura que son de uso libre y el cobro es 'inconstitucional'

El defensor del pueblo Eduardo Leblanc defiende la idea de que la restricción de horarios y el uso de playas viola artículos de la Constitución Nacional y por ende los derechos de las personas, debido a que estas zonas, al igual que ríos y balnearios son de uso libre.

De igual manera, Leblanc señaló que en las playas donde se cobra la entrada a las personas deben prestar el servicio de ranchos y duchas que pudieran acondicionar el cobro porque las playas son públicas, asegurando que hay quienes piensan que viven en dos países.

En primera instancia, la Defensoría del Pueblo se ha puesto en contacto con el Departamento Legal de la Alcaldía de Antón, se envió notas a la Gobernación de Panamá Oeste, mientras que este viernes se reunirán con los miembros del Ministerio de Gobierno para hablar sobre estas restricciones.

Para Leblanc, si Panamá quiere competir contra Costa Rica y Colombia en materia de turismo, hay que ser más creativos y permitir el acceso, ya que, no es posible que haya policías verificando qué tipo de envases llevan las personas, más no si son o no maleantes.

“Es insólito tener a dos o tres unidades abriendo ‘coolers’ en una vía. ¿Quién se queda con eso? Es ilógico. Entonces, obligan a las personas a consumir en los locales”, manifestó.

Aunque reconoce que hay cosas que sí hay que regular, no se puede evitar que las personas lleven sus emparedados, hielos y bebidas.

Dijo que la seguridad se puede garantizar con la verificación de autos a través de retenes, profilaxis, y la vigilancia de las playas con agentes de la Policía Nacional.

El Defensor tachó de ‘inconstitucional’ el cobro por la entrada a las playas, y recomendó a los municipios que en su lugar deben alquilar ranchos o duchas.

La @DefensoriaPan anuncia que luego de consultar el artículo 258 de la CN, ha iniciado los trámites pertinentes para presentar las demandas de inconstitucionalidad sobre los decretos de @AlcaldiaAnton @GobDePanamaque que vulnera el libre uso y goce de las playas. Eljr. pic.twitter.com/0gvbJ8Bfpv — Eduardo Leblanc Jr. (@eleblancg) 4 de enero de 2023

Discriminación en las escuelas

Leblanc aprovechó para hablar de la discriminación racial por el tipo de peinados que usan las mujeres afrodescendientes en las escuelas, el uso de artículos como turbantes por parte de niños que practican cierta religión, y las medidas disciplinarias extremas, por lo que ha hecho el llamado a la Ministra de Educación para pedir a los directores humanización, y el respeto a las culturas.

“No podemos ser tolerantes a esas actuaciones”, sostuvo.

Minera Panamá

Sobre la situación con Minera Panamá, que según el Ministro de Ambiente están pidiendo más terrenos para explotación, Leblanc dijo que han atendido a personas locales que han expresado su preocupación por ese deseo de la empresa de querer extender el territorio de concesión.

Además, aseguró que tienen una lista de incumplimientos de deberes en la concesión por parte de la empresa, como el uso de la termoeléctrica y el agua que arrojan al mar con temperaturas más altas.

“Nosotros nos oponemos a que la mina se expanda, ya la mina está, tenemos que vivir con ella. Tiene que tener un plan de cierre a largo plazo, pero no podemos ampliar más la explotación de nuestras tierras”, aseveró.

Añadió que a la mina hay que cobrarle por el uso de agua, la explotación de oro, cobre y los otros minerales que sacan.

Aseguró que desde la Defensoría se está luchando por los derechos de los moradores del lugar como los ambientales y libre tránsito.