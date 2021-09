Luego de un año y medio desde que se anunció el primer caso de la COVID-19 en el país, finalmente el Ministerio de Salud anunció el levantamiento de las medidas de restricción de movilidad en casi todo el país y el control de la pandemia gracias a los bajos números en casos nuevos y defunciones.

Para la jefa nacional de Epidemiología, Lourdes Moreno, esto es el resultado del sacrificio que hizo el país durante todo este tiempo, del personal médico, el personal científico del Instituto Conmemorativo Gorgas y sobre todo de la población que acogió las medidas de bioseguridad y restricción de movilidad.

Sin embargo, Moreno es clara al decir que se ganó una batalla, pero aún el virus sigue presente, por lo que se debe continuar con las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas, ya que es eso lo que ha llevado al país a tener números bajos de contagios y defunciones.

“Ya en 563 días posteriores al primer caso, yo creo que los panameños hemos aprendido la lección, sabemos que el uso de la mascarilla es necesario, que no nos podemos deshacer del uso de la mascarilla, las caretas en lugares públicos, el lavado de mano, el uso de gel alcoholado y el distanciamiento físico, y mantener las actividades dentro de la burbuja familiar”, manifestó.

Hizo el llamado a las personas a mantener las medidas de bioseguridad para que no volver atrás como sucedió en otros países y poder seguir reabriendo las actividades económicas.

Bares, procesiones y escuelas

Destacó que la mayoría de las actividades serán de un 80% de aforo cono personas vacunadas y un 50 % con personas no vacunadas. Señaló que el código QR será utilizado en varios locales como discotecas, bares y restaurantes, mientras que en las congregaciones religiosas se recomendó que las ceremonias se hagan en diferentes horarios para quienes no manejan la tecnología puedan asistir.

Sobre las procesiones, que no están permitidas, Moreno explicó que los estadios son lugares cerrados donde se puede tener control del aforo de los vacunados, pero en las procesiones por ser abiertas no se puede tener control de quién está o no incubando el virus.

En cuanto a la apertura de las escuelas, la Jefa de Epidemiología señaló que se está aplicando la vacuna a los estudiantes y se vacunó a los docentes, por lo que la apertura de las escuelas continuará de forma controlada bajo la estrategia del comité de bioseguridad.

Señaló que el retorno se debe dar de forma gradual y asimétrica, sobre todo en los lugares donde existen bajos niveles de casos, haciendo una asimetría gradual.

Moreno fue enfática en decir que el comportamiento del virus depende del comportamiento de la población, es por ello que el uso de la mascarilla se mantendrá aún después de que el país haya alcanzado la inmunidad de rebaño y que se tengan mejores números, porque en Panamá seguirán entrando turistas y hay que evitar las nuevas variantes.

“En este momento tenemos un 85% de la población mayor de 12 años a vacunar con primera dosis y un 70 % con la segunda dosis. Entonces la estrategia de vacunación continúa va a seguir”, indicó Moreno pidiendo a las personas que aún no se han vacunado a que acudan a los centros para adquirirla.

Reiteró que aún no se ha logrado la victoria, solo se ha ganado una pequeña batalla. “Este ha sido un trabajo en equipo de absolutamente todos, precisamente por eso desde un principio decía, esto solo lo ganamos como equipo Panamá y aquí está la muestra porque toda la población ha puesto su granito de arena”, puntualizó.

Panamá está apostando al comportamiento y la consciencia ciudadana para continuar avanzando y no retornar con las medidas de restricción de modalidad, es por ello que hacen el llamado a mantener las medidas de bioseguridad y acudir a los centros de vacunación.