Polémica entre diputados de Moca y Vamos con el excandidato presidencial Lombana ¿Qué está pasando?

Los últimos días del 2024 estuvieron marcados por la polémica política entre los diputados de la bancada independiente Vamos y los de Movimiento Otro Camino con el excandidato presidencial Ricardo Lombana por sus declaraciones a un medio de comunicación en el que señaló que se estaba ‘negociando por debajo de la mesa’ en el tema de las reformas a la Caja de Seguro Social.

Los diputados de Vamos no se han quedado callados ante estos señalamientos y han salido al paso indicando que se tratan de comentarios políticos para mantenerse en la palestra, pero no corresponden a la realidad del trabajo que realizan en el hemiciclo. De igual manera, los diputados de MOCA han señalado que votarán a conciencia y no por lo que dicte el presidente del colectivo.

En ese sentido, la diputada Walkiria Chandler calificó de desafortunadas las declaraciones de Lombana, afirmando que la prioridad es enfocarse en soluciones, propuestas y unir al país.

El Seguro Social debería ser la prioridad de todos nosotros y él está distraído buscando generar algún tipo de tráfico en los medios”, expresó.

Seguidamente desmintió las declaraciones de Lombana enumerando una serie de sus actuaciones en la Asamblea, como los cuestionamientos a las ratificaciones de nombramientos, los presupuestos, un proyecto de ley sobre las notarías, entre otras actuaciones.

Mientras que el diputado Ernesto Cedeño indicó que lo que plantea su colega Grace Hernández es correcto al decir que se debe ser independiente al momento de decidir, y no que un partido plantee un lineamiento. Aprovechó para reiterar que fue postulado por MOCA, pero no pertenece al colectivo.

Ricardo Lombana es mi amigo; él sabrá por qué lo dijo. Lo que yo trato de evitar es caminar por el sendero de la especulación, cuando hablo en contra de algo, presento las evidencias. Él tendrá las evidencias; ojalá que las presente”, manifestó Cedeño.

Reiteró que la Asamblea Nacional de Diputados debe ser un ente independiente. Señaló que de su parte está claro que hay que caminar con certeza, evidencia y unidad para que los proyectos en beneficio del pueblo salgan.

Mientras que Hernández, también de MOCA, aclaró que lo sucedido en este caso fue que otras personas mencionaron a los diputados de este colectivo y quedaron envueltos en la polémica, pero la realidad es que son un movimiento independiente que trabaja en reforzar el proyecto político que han construido. Recalcó que son un movimiento independiente que hicieron un partido para trabajar de forma independiente.