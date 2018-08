Cortizo considera que el país va por mal camino, insta a nuevo ‘orden constitucional’

“Hay causas y elementos para un nuevo orden constitucional. La corrupción sin límite y el mal Gobierno”, son razones por las cuales es necesario realizar cambios en el país.

Cortizo considera que “el país no puede seguir como va. Hay un mal Gobierno, no tiene visión, está sin rumbo y no planifica. (…) Esto está impactando no solo lo social, sino una economía que viene lenta y esto nos afecta a todos”.

“Tenemos que ponernos de acuerdo como país, esto no es lo que nosotros queremos. El relajo en este país se acabó, aquí no podemos seguir con más de lo mismo, sino me quedo en mi casa. Estamos hablando del país en el que nosotros podemos vernos en los próximos cinco años sino elegimos a un buen presidente como un Nicaragua, Venezuela, y no es el país que yo quiero”, aseveró Cortizo.

Según el aspirante presidencial del PRD, “siempre ha dicho que en su gobierno estará prohibido robar, mentir y traicionar al país”. “No tengo ningún temor, cuando salgo de mi casa le digo a mi mujer que quizás no regrese, lo que está pasando en nuestra administración de justicia, en nuestra sociedad, este es el sexto país más desigual, no hay medicamentos, en nuestro sistema educativo se está engañando a nuestros jóvenes”.

Cortizo manifestó que exigirá a los diputados que publiquen sus planillas, porque “hay que ponerse en las pilas”.

“Tiene que haber un compromiso rápido, pasando primaria, hablando con los compañeros que no salen favorecidos y que son importantes recuperar, ir entrando y hablando con diferentes sectores y decirles que el tiempo en Panamá se está acabando, si nosotros queremos dejar un buen país pongamos de acuerdo”, puntualizó.