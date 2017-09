El caso de Katleen Levy y sus fotos de modelo: ¿está incumpliendo con el Código de Ética de la Asamblea?

Esto pone nuevamente bajo la lupa la obligación que tienen los diputados de ceñirse al código de ética y si este se cumple.

“Cuando escucho eso de que son jóvenes, no me dice más que una excusa para cumplir lo que les correspondes. Uno debe tomar conciencia de lo que es ocupar un cargo público”, dijo el procurador de la Administración, Rigoberto González.

Inocencio Galindo, presidente de la Cámara de Comercio, insiste en que si bien los funcionarios tienen una vida personal deben tener mesura y cumplir con los códigos de ética.

En declaraciones a un diario, Levy dijo que es su edad lo que la diferencia de las demás diputadas, y que no se considera “modelo, sino diputada, abogada y madre”.

El Código de Ética de la Asamblea señala que los diputados deben comportarse “siempre con honradez, transparencia, justicia, responsabilidad, mesura, discreción y seriedad, de tal forma que su conducta pueda admitir la fiscalización más detallada de parte de los ciudadanos”.

“Esto tiene también otro mensaje: la responsabilidad que se asume cuando se adoptan estos códigos. Si me comprometo a cumplirlo y no lo hago, le digo a la ciudadanía que lo he hecho por un formalismo”, agrega el procurador.

El Código de Ética también indica que el diputado y la diputada deben reflejar en su conducta pública la dignidad del cargo que ejercen.