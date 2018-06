'Publica tu planilla': el clamor de la ciudadanía por transparencia

Es un foro que invita a la ciudadanía a expresar su sentir sobre el manejo que le han dado los diputados a los fondos asignados.

"Es esencial que la Asamblea obedezca la ley y reporten. Cada uno de los diputados tiene que dejar esconderse detrás de la posición de la presidencia y publicar su planilla", consideró Olga de Obaldía de Transparencia Internacional.

Las redes sociales concentran la voz de diversos sectores que exigen conocer la verdad sobre el nombramiento del personal de confianza y transitorio de los diputados.

Cómo un reclamo de la ciudadanía, lo califica Roberto Troncoso, del Movimiento Institucionalidad y Justicia.

"Yo, verdaderamente, me he sentido indignado al igual que todos los panameños, como la gran mayoría, y también reclamo transparencia, que me digan qué ocurrió con esos dineros", expresó el abogado Roberto Troncoso a TVN Noticias.

Otros sectores como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) tienen una postura más conservadora sobre la publicación de las planillas.

"Si es un requerimiento de la Contraloría y si eso va de alguna manera a calmar los ánimos de la ciudadanía, no veo por qué no", dijo Severo Sousa de Conep a este medio.

Por su parte los diputados insisten en que el contralor no está cumpliendo su rol.

"Incluyendo también el papel de la Contraloría General de la República que, evidentemente, debe jugar su papel de fiscalización pero no servir como un instrumento de presión y de chantaje para las decisiones políticas", expresó el diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, a TVN Noticias.

En la actualidad se mantiene la expectativa sobre la presentación de los hallazgos encontrados por el contralor ante la autoridad competente.

De acuerdo con informes de la Contraloría, las planillas con más funcionarios nombrados en la Asamblea son las 001 con 2,223, la 172 con 2,006 y la 080 con 3,508 funcionarios.