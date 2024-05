Preocupación por aumento de casos de sífilis

Ciudad de Panamá, Panamá/Los nuevos datos muestran que hay cuatro ITS o Infecciones de Transmisión Sexual curables que han ido en aumento, estas son sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis y todas son prevenibles.

"Si yo me contamino con una sífilis me puedo contaminar con gonorrea con VIH y ese es el problema de la juventud o de la promoción que se le está dando a la población y no está haciendo caso", manifestó Max Pinzón, director Centro de Salud del Chorrillo.

En el Centro de Salud de El Chorrillo hay preocupación por los casos de sífilis, aseguran que en lo que va del año llevan aproximadamente 90 casos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad en adultos ha incrementado a 8 millones.

El nuevo informe de la OMS sobre la aplicación de las estrategias mundiales del sector salud sobre VIH, hepatitis y las infecciones de transmisión sexual detallan que los casos de sífilis entre adultos se incrementaron a 8 millones en 2022. En cuanto al VIH, Panamá mantiene estadísticas elevadas.

"Panamá se encuentra entre uno de los principales países en la región con casos de VIH, nos ubicamos casi con la misma cantidad de personas viviendo con VIH que Guatemala, pese que Guatemala tiene cuatro veces la población de Panamá", señaló Jennifer Delgado, directora ejecutiva de APLAFA.

Según la OMS las ITS causan 2,5 millones de muertes al año.

Con información de Kayra Saldaña