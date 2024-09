Mulino reafirma apoyo a María Corina Machado, y pide sanciones más severas para 'dictadura' de Maduro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó su apoyo a la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, y pidió sanciones más severas para la "dictadura" de Nicolás Maduro, acusado a nivel internacional de cometer fraude en las elecciones del pasado 28 de julio, en las cuales según el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue reelecto como presidente de Venezuela en un tercer mandato.

"La comunidad internacional, con todo respeto, debería actuar con un nivel más alto de sanciones y aislamiento internacional", sugirió Mulino en una entrevista con el medio alemán DW Español.

También se refirió al exilio de Edmundo González Urrutia, quien aseguró que continuará su lucha por la libertad y recuperación de Venezuela desde España, país donde se encuentra asilado desde el pasado domingo 8 de septiembre.

"Su salida de Venezuela es un factor que señala un antes y un después. Soy un poco escéptico de gobiernos en el exilio, no conozco ninguno en la historia reciente que haya prosperado y ya Venezuela pasó una situación más o menos similar con Guaidó, aunque el señor Edmundo tiene toda la legitimidad, pero es muy difícil maniobrar desde el exterior", señaló el mandatario.

En su más reciente conferencia de prensa, Mulino aseguró que durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmará la posición de apoyo para la oposición venezolana liderada por María Corina Machado. También indicó que en este encuentro, manifestará su profunda preocupación por el aumento del flujo de migrantes venezolanos a través de la selva de Darién, si no se soluciona la crisis política, social y económica que tiene el país del sur.

El jefe de Estado recalcó que los vuelos de deportación se seguirán realizando, porque Panamá no permitirá que la selva de Darién se convierta en una extensión de la frontera norteamericana.

"Estamos muy preocupados que ese flujo de venezolanos se incremente si la solución no llega a Venezuela. Panamá no va a ceder en su esfuerzo de lograr el cierre completo de esa frontera, no podemos tener ahí una extensión de la frontera norteamericana dentro de nuestro país", remarcó.

Por otro lado, también se refirió a la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales y rechazó de plano este tipo de decisiones de la Unión Europea.

"Panamá merece respeto en la comunidad internacional, y rechazo que nos acomoden en este tipo de listas en la comunidad internacional", criticó.

Añadió que, no es justo que Panamá, siendo un país que coopera en temas de lavado de dinero, control de terrorismo y evasiones, sea catalogado de esa forma por el Parlamento Europeo "que no necesariamente son los que dirigen la política internacional de su país".

Lo rechazo energéticamente, y he dicho y reitero que país que tenga a Panamá en lista, no tiene derecho a participar en ningún acto público, ni licitaciones, ni contratos", subrayó.