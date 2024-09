Mulino llama 'chiquillos' a bancada de Vamos en el primer choque entre el presidente y los independientes

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, cuestionó la decisión de la bancada independiente de Vamos, que ayer jueves votó en contra de la ratificación de Dino Mon como director de la Caja del Seguro Social (CSS).

“Estos chiquillos que no habían nacido que me salgan con esos argumentos, se ve que se estaban copiando del de al lado, tan sencillo como eso, no hay de otra. Y, lo lamento mucho, porque una bancada de 20 tiene cómo hacerse sentir más allá de decir no y votar en contra de todo, pero bueno, cada quién busca a qué soga se ahorca”, acotó.

Prado expresó hoy en TVN Noticias que, como bancada, tomaron la decisión de votar contra la ratificación de Mon debido a que, tras los cuestionamientos que se le hicieron, determinaron que no tiene una visión concreta encaminada a las reformas que urgen hacer en la CSS.

Aunque Mon logró la aprobación del pleno, no lo hizo con los votos de Vamos, ello a pesar de que el mandatario reveló hoy en su conferencia semanal que había llamado ayer antes de la votación a Janine Prado, jefa de la bancada, para pedirle el respaldo.

“Personalmente hablé ayer con la jefa de bancada de Vamos para solicitarle el apoyo”. Rápidamente expresó que “si yo le estuviera sometiendo a la Asamblea a un delincuente, tienen todo el derecho de negarme el apoyo. Les he propuesto a un hombre decente, el mejor actuario de la República de Panamá, para resolver un problema que es puntual”, dijo el mandatario respondiendo a la pregunta del periodista de TVN Noticias.

Durante la conversación con la jefa de la bancada, contó el mandatario salió a relucir lo que el señor Mon dijo en 2005. “Ella no había nacido, yo creo, para tener un juicio de valor sobre eso; y le dije: si usted viera lo que yo dije en 2005, a lo mejor se va a echar a reír, porque todo cambia. Lo que yo pude haber dicho como presidente de un partido en 2005, en aquel contexto del seguro social, no es hoy el contexto de hoy día…”

Recordó que en ese año estaban todos los sectores que “hoy andan con la medida paramétrica sin decir más nada. Esa reforma se hizo luego de una huelga de más de 30 días… que después no se hizo nada, eso es harina de otro costal, pero yo no voy a desenterrar muertos, ahora, so pretexto de: lo que pasa es que las medidas paramétricas, lo que pasa es que robaron los fondos del seguro…”

Ante la reacción de Mulino por el voto en contra de Vamos, el exdiputado Juan Diego Vásquez, asesor de la bancada independiente escribió en su cuenta de X:

Que lástima Presidente que demuestre usted sus pocos argumentos y decida irse al ataque de una Bancada que tiene posiciones firmes que usted debe respetar, no compartir... Quien te ataca no sabe como contra argumentar y en eso ha caído usted hoy".

Añadió que "el argumento de “chiquillos” aun cuando la Jefa de Bancada con quien habló tiene más de 40 años es irresponsable y corto. La bancada ha votado a favor en el 90% o más de las cosas que usted ha mandado a la Asamblea. Permita que el pueblo juzgue sin epítetos y faltas de respeto".

La ratificación de Mon como director de la CSS duró dos días en el pleno, y ayer casi no logró el respaldo de algunos PRD, que también se encuentran inconformes con Mon.

Aquí otra nota: Dino Mon es ratificado como nuevo director de la Caja del Seguro Social

El presidente reiteró que mantendrá su agenda de conversaciones con los diferentes sectores del país sobre la reforma a la Caja del Seguro Social, la cual debe presentar a la Asamblea en los próximos meses para que sea discutida en sesiones extraordinarias.

Además, insistió en que recibirá todas las propuestas que tengan a bien presentar los sectores del país, siempre y cuando tenga claro cuál será la fuente de financiamiento.

Se espera que mañana viernes el mandatario se reúna con los miembros de las seis bancadas legislativas.

Mientras que esta tarde, el PRD convocó a una conferencia de prensa para este jueves 5 de septiembre, a las 3:30 p.m., para tratar el tema de las reformas a la Caja del Seguro Social, los subsidios y programas que impactan a la población más vulnerable, además de la posición del partido ante señalamientos recientes.

Grupos de trabajadores y de sindicalistas han planteado que Mon favoreció las reformas a la CSS en 2005, con las que ellos estaban en contra.