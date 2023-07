Recorte presupuestario a la Universidad de Panamá amezaría acceso a la educación

Presupuesto UP

Panamá/El presupuesto que la Universidad de Panamá (UP), solicitará para el próximo año es de 384 millones de dólares, lo que equivale a 35 millones más que este año. De acuerdo con el rector Eduardo Flores, el incremento se debe a las múltiples necesidades que atraviesan.

Por ejemplo, hay laboratorios, que requieren adecuaciones y la dotación de equipos nuevos, así como también hay laboratorios de química, biología, física y estadística, entre otros, que no pueden ser eliminados.

El rector Flores, explicó que actualmente le están pagando a 120 profesores por fondos de autogestión que no estaban en el presupuesto.

Indicó que la matricula del semestre en curso son 94 mil estudiantes y las probabilidades de que esa cifra aumente a unos 100 mil estudiantes.

Sin embargo, sin el presupuesto adecuado tendrían que rechazar a estudiantes por falta de presupuesto.

Tendremos que decirle a 5 mil o 3 mil estudiantes, saben una cosa, lo sentimos mucho, pero nosotros no tenemos ni salones, ni laboratorios, ni profesores parar que ustedes vengan a estudiar a esta universidad.

El proyecto para construir la nueva facultad de medicina ya tiene 10 años y no ha iniciado. Se les asignaron 5 millones, para arrancar la construcción, pero en febrero de este año hubo una contención del gasto y le recortaron la mitad.

Ahora, tras solicitar un traslado de partida, se pudo recuperar el dinero y finalmente iniciará. Esta y otras situaciones tienen a los estudiantes en incertidumbre.

Los estudiantes se encuentran preocupados, pues a pesar de que los laboratorios existen los mismos no están equipados de manera adecuada y la infraestructura carece de mejoras.

Al respecto intentamos, conocer la versión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero no dieron declaraciones. La dirección de comunicaciones informó que no se realizará ningún recorte al presupuesto a la UP y que esto incluso se le manifestó al rector Flores, semanas antes de las protestas.

Esta casa de estudio tiene una matrícula de casi 100 mil estudiantes y de haber un recorte presupuestario, los nuevos ingresos se verán afectados.

