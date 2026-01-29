Proceso de limpieza y desinfección de la red de agua potable en Chitré inicia el lunes

Piden que durante el lunes la población no utilice el agua ni abra los grifos.

Chitré, Herrera/La directora regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en la provincia de Herrera, Yauruslaidis Ibarra, informó que a partir de este lunes, desde las 8:00 a.m., iniciará el proceso de limpieza y desinfección de la red de distribución de agua potable correspondiente a la fase 1 en el distrito de Chitré.

De acuerdo con la entidad, los trabajos abarcarán sectores como Boca de Parita, el corregimiento de La Arena, la vía de circunvalación y otras áreas de la ciudad de Chitré. El procedimiento tendrá una duración superior a las 50 horas.

La directora regional del Idaan explicó que durante el lunes la población no debe utilizar el agua ni abrir los grifos, con el fin de permitir la inyección de una solución con altas concentraciones de cloro para eliminar microorganismos y sedimentos acumulados en las tuberías.

“Durante todo el lunes las personas no utilizan el agua, no abran sus grifos. Esto nos va a permitir inyectar la solución con altas concentraciones de cloro para poder eliminar todo tipo de microorganismos y sedimentos en las tuberías”, señaló Ibarra.

Indicó además que, luego de transcurridas aproximadamente 36 horas, el martes en horas de la tarde se iniciará el periodo de enjuague, momento en el cual los residentes deberán abrir los grifos por un lapso de 30 minutos para permitir que la solución ingrese a las viviendas y se desinfecten las tuberías internas.

Una vez concluido este proceso en la fase 1, el Idaan reiteró la recomendación de mantener los grifos abiertos por 30 minutos y anunció que posteriormente se estará informando a la ciudadanía sobre la siguiente fase de desinfección que se realizará en otros sectores del distrito de Chitré.

Con información de Eduardo Javier Vega