Cierre de calle en Chame provoca un enorme tranque

Al son del tamborito los residentes de Sorá de Chame en Panamá Oeste volvieron a cerrar la vía interamericana, exigiendo la construcción de un nuevo puente sobre el río Manglarito.

La medida ha generado un enorme tráfico vehicular en ambas direcciones de la vía.

“En Manglarito Sorá ya no se puede pasar… el puente se cayó ya no se puede pasar, la calle se dañó ya no se puede pasar, la yegua se murió ya no se puede pasar”, entonaron las personas al son del tamborito.

Los residentes de esta comunidad llevan varios meses solicitando la construcción de un puente y aunque el Ministerio de Obras Pública construyó un vado como paliativo, el mismo fue destruido por la crecida del afluente, quedando incomunicados.