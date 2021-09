Moradores de una comunidad en Capira denuncian incumplimiento de proyecto de acueducto rural

Los moradores del corregimiento de Caimito en Capira se quejan de que el proyecto de mejoras del acueducto rural y sanidad básica no reúne los requerimientos.

Según los residentes, el proyecto es por arriba de los 3 millones de dólares.

Alegan que no cuenta con las especificaciones acordadas y no se está mejorando el suministro de agua potable.

Además, manifestaron que el material usado no es el adecuado y se conectaron al acueducto rural antiguo.

En tanto, los moradores dicen que la toma de agua, llaves, tuberías no reúnen las condiciones y más del 50% no funciona como debe ser. También dijeron que no se consultó a la comunidad y les interesa la calidad del agua.

Incluso contaron a TVN Noticias que las letrinas y baños no se pueden usar y cada vez que llueve se desbordan.

Esperan que las autoridades evalúen el proyecto para ver si cumple con las especificaciones

Por su parte, del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) informaron que cumplieron al pie de la letra en cuanto a lo que dice la Ley de Contrataciones Públicas sobre entrega de proyectos y las especificaciones de la Contraloría General de la República.

Manifiesta la entidad que la compañía contratista siguió tal cual los términos establecidos en el contrato, basado en el pliego de cargos que en ese momento plasmaba mejoras al acueducto y la construcción de 424 unidades de sanidad básica.

Sin embargo, la entidad alega que hubo sectores que no estaban contemplados en el proyecto original levantado en 2017 y deben regirse por lo que dice el contrato.

