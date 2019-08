Bares afirmó que algunos de los equipos, que en los últimos días intentaron ser entregados a la administración de esta dependencia en Chiriquí, no fueron aceptados, por no contar con las especificaciones, por una parte y por otra por no haberse efectuado los trámites administrativos de entrega de forma adecuada.

El director médico del Hospital Regional de David, Carlos Villarreal, aseguró que la empresa que gano licitación para la entrega de estos equipos para las nuevas Torres Quirúrgicas deben cumplir con las especificaciones y los protocolos administrativos para su entrega.

Villarreal aseguró que la empresa que debe entregar los equipos tiene hasta la septiembre para cumplir, que deberán contar con todos los requisitos que establecen los procedimientos de la CSS, para que se haga de forma transparente y sobre todo que estén en buenas condiciones y estado óptimo de uso.