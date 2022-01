Positividad de casos de COVID-19 en San Miguelito alcanza el 34%

Han transcurrido tres semanas desde que se detectó la variante ómicron y los casos de COVID-19 han ido en aumento, de igual manera ocurre con la asistencia de personas a los centros de hisopados que se mantienen abarrotados.

El puesto habilitado en Los Andes Mall no es la excepción, allí, desde tempranas horas las personas realizan una enorme fila con la esperanza de lograr hacerse el estudio y esperar entre media y una hora el resultado.

Las personas señalaron que llegaron a las 8:00 am, y aún a las 10:00 am no habían sido atendidos, aunque reconocen que debe ser por la cantidad de personas que están haciéndose el test.

El doctor Max Ramírez recomendó a las personas que vayan a hisoparse utilizar doble mascarilla y la pantalla facial. Además, resaltó que los contagios en la región de San Miguelito están creciendo rápidamente, teniendo una positividad de 34%.

Explicó que la mayoría de las personas que llegan al centro de hisopados es porque han tenido contacto directo con personas infectadas.

Recalcó que hay un relajamiento en las medidas de bioseguridad, lo que ha colaborado con el aumento de los casos.

Con información de Jorge Quirós