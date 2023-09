La Arena exige disculpas públicas por humillación a la danza del Torito Guapo en Guararé

Indignados y dolidos en su propio orgullo, así se siente el pueblo de La Arena de Chitré, luego de toda la polémica generada en torno a la participación de la danza del Torito Guapo de La Arena durante el desfile de carretas en Guararé en el marco del Festival Nacional de la Mejorana.

Todo ocurrió el pasado domingo, cuando en medio de la participación del grupo de danza de La Arena, el folclorista David Vergara hiciera unos comentarios desafortunados que rallaron en lo ofensivo debido a la vestimenta de la delegación. Según Vergara, el grupo de Danza del Torito Guapo de La Arena "no cumplió" con la indumentaria tradicional y por consiguiente "irrespetó" la esencia de las expresiones folclóricas. Vergara se refería específicamente a la camisa de los danzantes, puesto que en la parte posterior llevaban impreso el nombre de un patrocinador.

"Manifestaciones como estas no deben estar aquí en el desfile de carretas en Guararé, esto no es juego de pelota ni de fútbol. Hay que venir con la indumentaria apropiada... esas expresiones folclóricas no las aplaudimos, ni las respetamos", señaló Vergara micrófono en mano ante la mirada atónita de muchos de los presentes.

Al instante, una avalancha de reacciones se generó en redes sociales, donde muchos catalogaron los dichos de Vergara como humillantes, irrespetuosos y ofensivos no solo hacia la delegación de La Arena, sino a toda la región de Chitré y a otras provincias que también se sintieron ofendidos.

Tras el revuelo causado, la comunidad de La Arena se reunió la noche de este lunes en el parque Libertad para enaltecer y reivindicar el amor y respeto por la danza del torito guapo, una expresión folclórica que han defendido y mantenido a lo largo de los años. Activistas folclóricos, docentes y líderes de la comunidad solicitaron una disculpas públicas por parte del Patronato del Festival Nacional de la Mejorana.

"Fue un baldazo de agua fría porque nunca nos esperamos esta reacción del señor Vergara... tratar al torito de esa manera fue algo que todo el mundo impactó", señaló Julio Gómez, presidente del patronato de folklore de La Arena.